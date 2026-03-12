El acuerdo debe de provenir de los que son concesionarios del aeropuerto: Sheinbaum

Bloqueo de taxistas CIUDAD DE MÉXICO, 11MARZO2026.- Taxistas pertenecientes a Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C, realizaron un bloqueo en la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los inconformes exigen la prohibición de taxis por aplicación en las inmediaciones del aeropuerto, así como una mesa de diálogo con autoridades correspondientes. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Ante la disputa que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la que los taxistas han bloqueado los accesos a las terminales con el motivo de protestar en contra de la falta de una ley que regule a las plataformas de transporte como Uber, el día de hoy durante la Mañanera del Pueblo, se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum, cómo se va a garantizar la movilidad de los usuarios.

“Tiene que ver un acuerdo, en muchos lugares del mundo ni siquiera se permiten las plataformas porque consideraron en su momento que había que proteger a los taxistas”, explicó la mandataría.

En el caso particular de México, un país donde si se permiten las plataformas de movilidad, el acuerdo debe de provenir de los que son concesionarios del aeropuerto, que pagan derechos. Los taxistas que uno toma después de pagar en el aeropuerto tienen que pagar una cuota para poder trabajar ahí, en cambio las plataformas que llegan no lo hacen. Y es ahí, donde se encuentra la disputa, los taxistas se preguntan; ¿Por qué si nosotros pagamos, van a tener los mismos derechos los que no pagan?

“Ese es un argumento valido”, afirma Sheinbaum.

Entonces lo que el aeropuerto esta planteando es delimitar un espacio más alejado en donde van a poder llegar las plataformas de manera segura. Y que quien así lo prefiera pueda escoger entre tomarlo de manera directa con los que pagan, o pedir un Didi o Uber. Se esta dialogando la forma en la que se le va a garantizar a los usuarios que puedan llegar a la zona de las aplicaciones si ¿n poner su vida en riesgo.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, hace un llamado a los taxistas para que regulen sus tarifas, ya que en cualquier aeropuertos suelen ofrecer precios muy elevados. Esto de acuerdo con lo que establece la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte.

“Esa organización fue la que ayer causo la problemática y se va a solucionar con dialogo. Siempre con dialogo hay que solucionar”, concluyó la presienta de México.