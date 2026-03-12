Félix Salgado deshoja la margarita rumbo a Guerrero; “Ni me encarto ni me descartó”

Luego de que Morena definió las reglas para elegir a sus candidatos rumbo al 2027, el senador Félix Salgado Macedonio, evitó pronunciarse de manera definitiva sobre una eventual candidatura al gobierno de Guerrero y aseguró que, por ahora, no está inscrito en ningún proceso interno, aunque tampoco descarta participar.
- ¿Ni se encarta ni se descarta?, se le cuestionó.
- No me encarto ni me descarto, pero no soy yo el que tiene que decir o tiene que determinar (3:57) o que yo esté como berrinchudo, que queriendo y que sin mí, sin mí el pueblo. ¿No es? No, ándale.
En entrevista en el Senado, Salgado Macedonio recordó que constitucionalmente tiene el derecho de participar en cualquier proceso electoral, aunque aclaró que no está impulsando esa posibilidad.
“La Constitución me lo permite, sí claro que tengo todas las posibilidades de competir, pero no estoy en ese plan, no estoy alegando nada”, puntualizó.
El legislador también abordó el debate sobre el nepotismo en la política luego de que su partido formalizó en sus estatutos la prohibición de esa figura a la hora de elegir candidaturas a un cargo de elección popular desde gubernaturas o alcaldías.
Explicó que este concepto se refiere a cuando un gobernante favorece directamente a familiares para ocupar cargos dentro de su administración.
“El nepotismo está claro: cuando el gobernante llega y pone a toda su familia en su administración. Lo demás es una elección constitucional donde cada quien tiene sus garantías individuales”, explicó.
Respecto a las reglas internas del partido y posibles impugnaciones ante tribunales electorales por parte de aspirantes, Salgado Macedonio consideró que es Morena quien define los lineamientos de sus procesos internos.
“Quien manda, ordena y pone las reglas es Morena, no nosotros”, afirmó.
No obstante, el morenista insistió en que nunca ha manifestado públicamente su intención de competir por el cargo. “Yo nunca he dicho que voy, nunca he dicho que quiero. Por lo tanto, yo no estoy en esa tesitura”, señaló.
El senador reiteró que actualmente su prioridad es su trabajo legislativo y el respaldo a su partido.
“Soy un activo de Morena, estoy trabajando aquí en el Senado y estoy con Morena”, sostuvo.