INE inicia familiarización de nuevo sistema de información y resultado del voto; prueba piloto en Veracruz

CDMX — El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó la primera prueba piloto del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) que deberá aplicarse de manera oficial el próximo 29 de marzo durante la elección extraordinaria en el municipio de Tamiahua, Veracruz.

El SIJE estuvo a cargo de la Junta Local y la 05 Junta Distrital Ejecutiva, y cuya operación fue supervisada por consejerías electorales y representaciones de partidos políticos.

De acuerdo con el INE, este ejercicio permitió poner a prueba los mecanismos de reporte y seguimiento de información rumbo a la jornada comicial del 29 de marzo, donde se renovarán, por la vía de las urnas, seis cargos de elección popular del Ayuntamiento de Tamiahua: una Presidencia Municipal, una Sindicatura Única y cuatro Regidurías.

El instituto informó a través de un comunicado que este simulacro inició a las 10:00 horas, con personal de campo desplegado en el municipio y que recorrió los domicilios donde se instalarán las 37 casillas aprobadas en este Proceso Electoral Local Extraordinario 2026.

La prueba piloto consistió en los procesos de recopilación, transmisión, recepción y captura de información en las tareas de instalación y funcionamiento de las 21 casillas básicas, 10 contiguas y seis extraordinarias.

El INE agregó que se practicó y verificó el correcto funcionamiento del sistema a través de los medios de comunicación asignados a las y los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales, así como el desempeño del sistema informático.

El delegado del INE en Veracruz, Sergio Vera Olvera, informó, según el órgano electoral, que se prevé realizar un segundo simulacro del SIJE el próximo 19 de marzo, donde se continuará con la revisión de la ejecución de los procedimientos y actividades necesarias para que las y los capturistas se familiaricen con la operación del sistema.

“Con este simulacro, el INE fortalece la organización del Proceso Electoral Local Extraordinario, a fin de que la ciudadanía de Tamiahua ejerza su voto en condiciones de orden, transparencia y confianza”.