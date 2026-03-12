“Nos tratan como si no aportáramos nada; AMLO fue jefe de Gobierno con PT”, dice líder de diputados

CDMX — El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, reprochó a la 4T que se les trata como si no aportaran nada. Sin embargo, ante el “plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no es más que insistir en la propuesta de reforma electoral, pero ya no constitucional, confió en que ahora sí haya consenso y diálogo.

Sandoval Flores recordó que, con el PT, Andrés Manuel López Obrador pudo llegar a ser jefe de Gobierno de la CDMX, y en 2012 también lo arroparon.

“No nos tratan bien. Nos tratan como si no aportáramos nada, y ahí está en diálogo para el tema del Plan B. Los ejes que ya escuchamos en la mañanera. Hay mesas de trabajo para reflexionar y luchar o más bien discutir y analizar lo más que se pueda para ver si se logra consenso. Y yo creo que hace falta que haya autocrítica de parte de Morena, sobre todo, y de reconocer lo que nosotros hemos aportado. Porque simplemente se nos sanciona y se nos dice y se nos crítica y se nos sanciona de que somos traidores, que somos no sé cuántas cosas, que nos parece verdaderamente equivocado y valoran poco, que nosotros, en el caso del PT, nosotros fuimos con Andrés en el 2006, sin los votos del PT Andrés no hubiera sido Jefe de Gobierno”.

Y resaltó que el PT fue el único partido que no reconoció a Calderón y se sentó con Calderón. Nuestro presidente legítimo fue Andrés. Fuimos con Andrés 2012 y en el 2012 lo dejaron solo y abandonado y el único que se mantuvo fue el PT. Nosotros ayudamos a fundar y a formar Morena, como movimiento, como asociación y también como partido y juntos ganamos el 18 y, bueno, ahora se nos trata como si fuéramos extraños y como si no aportáramos nada.

Reginaldo Sandoval reconoció que hay poco tiempo, de este jueves al próximo lunes, para abordar con el Poder Ejecutivo la nueva propuesta de reforma electoral, pero dijo que “ojalá que logremos consenso, y no sigamos en la ruta de que no estemos en coincidencia, yo espero que sí”.

“Nos hemos expresado con toda claridad, que no estamos de acuerdo en la ruta de ir en un partido hegemónico, un partido único, que ya lo vivimos, tampoco el bipartidismo. Hay que rescatar el pluralismo, la democracia. Y tampoco estamos a favor del pensamiento único, porque tampoco es correcto, México es muy plural, muy diverso y hay que incluir, porque el tema de la democracia, el tema es que creemos y que entendemos por el concepto de democracia, porque hay muchas formas de democracia”.

El diputado petista desdeñó que con consultas se pretenda regir el sistema democrático de México. Y cuestionó: “¿Para qué sirven los parlamentos? ¿Para qué te sirven entonces los congresos locales, los ayuntamientos?”

Y señaló que debe de resolverse qué tipo de institucionalidad estamos, y en el fondo también qué tipo de..., que eso está históricamente todavía en debate, qué tipo de República se está planteando.

“¿Es una república centralista, una república federativa? ¿En dónde está el concepto del respeto a los estados o qué línea les marcas? Desde luego que hay muchas cosas que son un poco exageradas, por cómo se ha venido dando la evolución democrática en México. Ya saben un poco la ruta histórica, pero lo último, donde hay un poco de alternancia, donde hubo alternancia política que fue a partir de 2000, se dieron algunas exageraciones y unas distorsiones, como lo que explicó en la mañana la Presidenta, de que el costo por diputado anual en Colima es de 5 millones y en el caso de Baja California creo que es de 34 millones, eso es un poco de una distorsión”, comentó el legislador.

Expuso que se debe trabajar la ruta de ajustar, orientar, para se corrijan algunos temas más.