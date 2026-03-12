Presentan avances de Centros LIBRE; proyectan mil espacios para mujeres en el país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que al finalizar su gobierno se buscará contar con un Centro LIBRE para mujeres en cada municipio del país, lo que representaría un hecho histórico en la atención y fortalecimiento de los derechos de las mujeres.

Durante la conferencia presidencial, la titular de la Secretaría de las Mujeres de México, Citlalli Hernández Mora, informó que al cierre de este año se instalarán 323 nuevas instalaciones, lo que permitirá alcanzar 1,001 Centros LIBRE en todo el país.

Estos espacios comunitarios del Gobierno de México están diseñados para ofrecer atención integral, autonomía y empoderamiento para las mujeres, mediante servicios gratuitos de psicología, asesoría jurídica, trabajo social, capacitación para el empleo y actividades culturales.

La funcionaria explicó que el objetivo es que cualquier mujer pueda acudir a estos centros para recibir apoyo o participar en diversas actividades comunitarias.

“El objetivo es que cualquier mujer que tenga algún problema o que quiera participar en distintas actividades pueda acudir. Hay asesoría psicológica, jurídica, de distinto tipo, y además ya hay una biblioteca en cada uno de los Centros LIBRE para hacer clubes de lectura”, señaló.

Espacios para prevenir la violencia y fortalecer la autonomía

Los Centros LIBRE operan bajo los principios de Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación, y buscan convertirse en espacios seguros donde las mujeres puedan recibir orientación, construir redes de apoyo y fortalecer su autonomía económica.

De acuerdo con las autoridades, 40 % de los servicios se enfocan en la prevención de la violencia de género, mientras que 60 % están dirigidos al empoderamiento y la autonomía económica, mediante capacitación laboral, talleres y actividades formativas.

Los servicios son totalmente gratuitos e incluyen asesoría jurídica y psicológica, acompañamiento de trabajo social, actividades recreativas y capacitación para el empleo.

Actualmente, estos centros ya operan en diversas entidades del país, como Huehuetoca, Tlalnepantla y Tultepec, en el Estado de México, así como en la Ciudad de México, donde funcionan como espacios de convivencia y desarrollo comunitario para mujeres.

La secretaria explicó que en 2025 se habilitaron 678 centros en todo el país con una inversión de 661 millones 860 mil 363 pesos.

Para 2026, el presupuesto aumentará 48.6 %, alcanzando 983 millones 491 mil 530 pesos, recursos que permitirán abrir 323 nuevas instalaciones.

Desde su puesta en marcha el 1 de mayo de 2025, los Centros LIBRE han brindado atención a más de 438 mil mujeres, mediante servicios de acompañamiento, orientación y actividades de desarrollo personal.

El Gobierno federal señaló que el proyecto también contempla trabajar en coordinación con gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de ampliar la cobertura y consolidar redes de apoyo para las mujeres en todo el país.

