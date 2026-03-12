Reporte de carreteras de hoy jueves 12 de marzo: estas vialidades tienen cierres parciales o totales

Carreteras 12 de marzo (Crisanta Espinosa Aguilar)

Estamos casi en el final de la semana de quincena y previo al puente por el Natalicio de Benito Juárez. Sin embargo, las afetaciones en algunas carreteras se han presentado este jueves 12 de marzo en puntos como Cuernavaca, Querétaro, entre otras. Esta es la información actualizada de lo que ha ocurrido este día

Carreteras con cierres totales o parciales de este jueves 12 de marzo

este jueves 12 de marzo de 2026 se registran cierres parciales y reducciones de carriles en tramos específicos de la red carretera federal debido principalmente a incidentes viales y labores de mantenimiento. No se reportan cierres totales generalizados en la red, pero las autoridades recomiendan precaución y consultar actualizaciones en tiempo real.

Autopista Tinaja-Isla

La principal afectación se concentra en la Autopista La Tinaja - Isla. Al kilómetro 46 en dirección a Isla, la circulación se restableció con reducción de carriles tras un accidente, aunque persisten maniobras para el retiro de unidades siniestradas; en la dirección contraria (hacia La Tinaja) también hay reducción de carriles y carga vehicular. En el kilómetro 86, en dirección a Isla, se mantiene un cierre a la circulación por maniobras de grúa después de un choque por alcance múltiple entre tractocamiones y un automóvil. Los conductores deben manejar con extrema precaución en la zona, donde se registra circulación lenta.

Autopista México-Querétaro

Por su parte, en la Autopista México - Querétaro, del kilómetro 194 al 207 en dirección a Querétaro, se aplica una reducción de carriles por labores de mantenimiento programadas, lo que genera carga vehicular en el tramo. La circulación en dirección a la Ciudad de México opera con normalidad.

Autopista México-Cuernavaca

CAPUFE ha confirmado el restablecimiento total de la circulación en otros puntos previamente afectados, como el kilómetro 75 de la Autopista México - Cuernavaca (dirección Cuernavaca) y la Autopista Isla - Cosoleacaque a la altura de la Plaza de Cobro Acayucan, donde los incidentes ya fueron atendidos.

Las autoridades de CAPUFE exhortan a los usuarios a seguir las actualizaciones en su cuenta oficial, llamar al número de emergencia 074 para información detallada y planificar sus viajes con anticipación, considerando posibles retrasos por la carga vehicular. Se recomienda evitar distracciones al volante y respetar las indicaciones del personal en sitio. La situación puede cambiar rápidamente, por lo que se sugiere verificar el estado de la carretera antes de salir.