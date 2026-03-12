Secretario de Hacienda declara que los efectos para México por la guerra de EUA e Israel contra Irán serán cortos

Secretario de Hacienda y Crédito Público

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Édgar Amador pidió tranquilidad ante posibles aumentos en los precios de los combustibles por el encarecimiento del barril de petróleo en medio de la escalada en Oriente Medio.

Declaró que los efectos en el país de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán serán cortos y frente a los interrogatorios por el impacto en los precios de la gasolina y el diésel, el funcionario sostuvo que el país cuenta con un mecanismo fiscal vigente desde 2019 que operará conforme a las reglas ya establecidas.

“El mecanismo existe, es muy claro, muy transparente y se activa adecuando las variables del mercado”, declaró.

Respecto al Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS), el funcionario refirió que se deja de cobrar para que no suba el precio de los combustibles.

Añadió que el alza del crudo tiene dos efectos para México:

Aumento en los ingresos petroleros

Necesidad de ajustar estímulos fiscales para amortiguar presiones sobre los energéticos

Reafirmo el pensamiento del Gobierno respecto episodio de corta duración.

Estas declaraciones coinciden con lo planteado por BBVA México, cuyas estimaciones explican que un incremento semanal del 14 % en los precios de las gasolinas en Estados Unidos podría traducirse en una pérdida recaudatoria cercana a los 38.000 millones de pesos mexicanos (unos 2.111 millones de dólares) por concepto de IEPS sobre gasolinas y diésel.

No obstante, añadió qué si la mezcla mexicana se ubica en torno a 75 dólares, la ganancia por exportación de petróleo ascendería a unos 53.000 millones de pesos (unos 2.944 millones de dólares).Con ello, el país obtendría una ganancia neta aproximada de 15.000 millones de pesos (unos 833 millones de dólares) en ese escenario base de seis semanas.

Al mismo tiempo, representantes de la industria automotriz y de autopartes han advertido de mayores costos logísticos y de seguros de contenedores por la tensión en la región.