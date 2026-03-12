SICT emite recomendaciones para quienes viajen por carretera este fin de semana

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los conductores que viajarán por carretera durante este fin de semana, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha emitido 7 recomendaciones para tomar precauciones.
D sábado 14 al lunes 16 de marzo del 2026 se espera un aumento de movilidad, por lo que se le pide a los paseantes extremo cuidado para evitar accidentes en la Red Carretera Federal.
1.Verificar que el vehículo se encuentre en las mejores condiciones: revisar frenos, limpiaparabrisas, luces, niveles de gasolina , aceite y agua e inflado de llantas
- Respetar los límites de velocidad y seguir los señalamientos de las carreteras; conducir rápido en una zona sinuosa aumenta las posibilidades de riesgo.
- El uso del cinturón de seguridad es una medida obligatoria para todos los ocupantes del vehículo, además los niños deben ir en la parte trasera de los asientos y en sillas especiales de acuerdo a su edad.
- No conducir bajo los efectos del alcohol o de alguna droga: su consumo disminuye la capacidad de reaccionar ante una situación de riesgo.
5. No utilizar el celular al conducir: contestar mensajes de texto o responder llamadas distrae al conductor y aumentan las probabilidades de que suceda un incidente.
- Respetar los señalamientos preventivos e informativos
7. Utilizar correctamente los carriles de circulación: solo rebasar por la izquierda , nunca estacionarse en curva y en caso de detenerse, hacerlo en los acotamientos y poner las luces intermitentes.
En caso de cualquier emergencia en los siguientes números se puede pedir asistencia:
• Emergencias: 911
• CAPUFE: 074
• Cruz Roja: 55 53 95 11 11
• Guardia Nacional: 088