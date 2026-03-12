SICT emite recomendaciones para quienes viajen por carretera este fin de semana

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los conductores que viajarán por carretera durante este fin de semana, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha emitido 7 recomendaciones para tomar precauciones.

D sábado 14 al lunes 16 de marzo del 2026 se espera un aumento de movilidad, por lo que se le pide a los paseantes extremo cuidado para evitar accidentes en la Red Carretera Federal.

1.Verificar que el vehículo se encuentre en las mejores condiciones: revisar frenos, limpiaparabrisas, luces, niveles de gasolina , aceite y agua e inflado de llantas

Respetar los límites de velocidad y seguir los señalamientos de las carreteras; conducir rápido en una zona sinuosa aumenta las posibilidades de riesgo. El uso del cinturón de seguridad es una medida obligatoria para todos los ocupantes del vehículo, además los niños deben ir en la parte trasera de los asientos y en sillas especiales de acuerdo a su edad. No conducir bajo los efectos del alcohol o de alguna droga: su consumo disminuye la capacidad de reaccionar ante una situación de riesgo.

5. No utilizar el celular al conducir: contestar mensajes de texto o responder llamadas distrae al conductor y aumentan las probabilidades de que suceda un incidente.

Respetar los señalamientos preventivos e informativos

7. Utilizar correctamente los carriles de circulación: solo rebasar por la izquierda , nunca estacionarse en curva y en caso de detenerse, hacerlo en los acotamientos y poner las luces intermitentes.

En caso de cualquier emergencia en los siguientes números se puede pedir asistencia:

• Emergencias: 911

• CAPUFE: 074

• Cruz Roja: 55 53 95 11 11

• Guardia Nacional: 088