Tiene 40 años, es mujer y representa a 300 mil trabajadores mexicanos de la industria automotriz en Japón

CDMX — Trabajadores mexicanos, 300 mil del sector automotriz, “están ahora muy bien representados por una mujer de 40 años en Japón, aseveró el vicecoordinador de los diputados de Morena y líder sindical de Catem, Pedro Haces, quien anunció que en mayo hará una gira por ese país asiático, donde se dará un intercambio de trabajadores japoneses por mexicanos para lo que conformó una delegación de 20 líderes de Catem.

“Les está yendo muy bien a mis compañeros dirigentes sindicales en Japón. También van a visitar Mazda y Nissan. En México nosotros representamos a más de 300 mil trabajadores del sector de la industria automotriz, y quien está al frente de ese sector es una mujer joven de 40 años y lo está haciendo excelentemente bien”.

El líder parlamentario por Morena mencionó que “lo más importante es que sigan invirtiendo las industrias japonesas y las industrias en todo México, y de otras industrias en el país, y los sindicatos modernos, los sindicatos que impulsaron la reforma laboral de 2019, deben cuidar que no haya fuga de capitales.

Haces Barba destacó que la inversión en el país es la base. Es inversión, inversión e inversión. El diputado indicó que le tocó a CATEM dar dando un seguimiento puntual a lo al T-MEC, dentro del capítulo que pertenece a los trabajadores.

“Por eso me he reunido con congresistas americanos, canadienses. Fui a Texas, a Florida, Miami, y la próxima semana estaré en Washington. Estamos trabajando en pro para hacer un acompañamiento a todo lo que sea bueno para México, y que este T-MEC, esta confirmación se logre.

El pasado martes, Haces Barba refirió de manera más amplia Pedro Haces considera que la revisión del T-MEC debe buscar tres cosas:

Certidumbre para inversión y empleo formal

Que el tratado siga atrayendo inversión productiva y genere empleo formal en cadenas de valor.

Productividad con enfoque humano

La discusión no puede quedarse en aranceles: debe incorporar capacitación, adopción tecnológica y mejor organización del trabajo.

Facilitación y cumplimiento sin politización

Reglas claras para exportar, supervisión laboral efectiva y un marco estable que evite incertidumbre.

Acciones concretas: Facilitación comercial: reducir fricciones en aduanas/logística para bajar costos y tiempos (competitividad real).

En el marco del mes de las mujeres, el legislador morenista destacó el trabajo de la lideresa de CATEM que viajó a Japón: “Lo está haciendo muy bien como representante de 300 mil trabajadores del sector automotriz.

También destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum está cumpliendo, y él se consideró un hombre de convicciones y lealtades, por lo que nunca votará en contra de algo que venga de la Presidenta de la República, dijo respecto a la reforma electoral y al “Plan B” del proyecto de elecciones que impulsa la jefa del Ejecutivo.

“La historia juzgará a los diputados que voten en contra”, dijo.