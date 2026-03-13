2 mil 805 jóvenes de Colima serán beneficiados con la ampliación de bachilleratos en el estado

subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena

La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena, informó que como parte de la estrategia de Atención a las Causas, 2 mil 805 jóvenes de Colima, tendrán acceso a la educación media superior, gracias a la ampliación de tres planteles de Bachillerato Tecnológico y la contrucción de siete bachilleratos nacionales “Margarita Maza”.

Aunado a esto, informó que las Mesas de Paz asesionaron en el estado y sus dos regiones con autoridades de los tres órdenes de gobierno; la gobernadora Indira Vizcaíno encabezó la Mesa Estatal, mientras que las Mesas Regionales se coordinaron con los representantes de los gobiernos federal, estatal y municipales.

Se informó que hasta la fecha se han realizado 54 Jornadas por la Paz, en las que participaron 8 mil personas, se impartieron clases de box, se efectuó la Carrera “Ponte Pila” y el Mundialito; también, se llevaron a cabo asambleas de mujeres, jornadas de alfabetización y difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

Por parte del Gobierno Federal, se han impulsado acciones en los municipios de Colima y Manzanillo: en el primero se realizaron 19 mil 804 trámites y servicios; en el segundo se brindaron 19 mil 602 y se visitaron 14 mil hogares.

En total, en el estado, se otorgaron 39 mil 406 servicios y trámites; visitaron 25 colonias; conformaron 24 Comités de Paz, recuperaron nueve espacios públicos, y 26 mil 120 hogares fueron atendidos.

Como parte del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, desde el 01 de octubre de 2024 a la fecha, la ciudadanía ha canjeado, de manera anónima y voluntaria, 58 armas de fuego por dinero en efectivo.