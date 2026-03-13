Así fue el operativo contra El Mencho: Harfuch revela detalles en entrevista con cadena estadounidense

Así fue a detalle el operativo contra El Mencho: narra Harfuch en entrevista para Estados Unidos (@JLMNNoticias)

Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad de México, compartió los detalles del operativo que el Ejército mexicano, en coordinación con policías de inteligencia de Estados Unidos, realizaron en la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, donde este perdió la vida el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

El funcionario aseguró que se trató de “un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en este país, que es la finalidad de esta estrategia de seguridad”, declaró ante el canal JLM Noticias de Estados Unidos.

¿Cómo fue el operativo del Ejército contra El Mencho?

Fue por medio de una entrevista con el medio estadounidense Newsmax que el titular de la Secretaría de Seguridad del gabinete actual narró los detalles del operativo, que tuvo una duración de menos de 24 horas y que terminó con la eliminación del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

García Harfuch detallo que la “operación que el Ejército desarrolló en menos de 24 horas” fue un proceso logístico de muy poco tiempo de duración para su alcance.

Además, dijo que esta medida, que catalogó cómo “operación de manera directa”, se realizó en dos componentes uno terrestre y otro aéreo.

Operación contra El Mencho: componente terrestre

De acuerdo con el secretario de Seguridad, durante esta etapa del procedimiento para llevar a cabo la detención de Nemesio Oseguera participaron en tierra elementos de las fuerzas especiales del Ejército.

En la entrevista también detalló que este operativo es un mensaje de “no impunidad” ante las fuerzas del narcotráfico mexicano, pues según el funcionario, “lo que más le duele a las víctimas en México es la impunidad”, expreso respecto a las afectaciones atribuidas a El Mencho y al cártel que lideraba.

Operación contra El Mencho: componente aéreo

De acuerdo a García Harfuch, en este componente de la operación participaron seis helicópteros con personal de fuerzas especiales del Ejército mexicano y aviones de la Fuerza Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En un operativo que el secretario de Seguridad consideró “rápido”, mismo que tuvo una duración de dos horas, se logró la “neutralización de este objetivo que tanto daño le había hecho a México y a varios lugares de Latinoamérica y a Estados Unidos”, declaró Harfuch en entrevista con JLM Noticias.