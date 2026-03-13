Cateo en Azcapotzalco abre nuevas líneas de investigación sobre blindaje vehicular

Un cateo realizado el 12 de marzo en la colonia Arenal, en la alcaldía Azcapotzalco, derivó en el aseguramiento de decenas de vehículos y abrió nuevas líneas de investigación relacionadas con el mercado del blindaje vehicular en México.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Durante la intervención en el inmueble fueron detenidas dos personas y se aseguraron 33 vehículos de transporte público foráneos, placas con reporte de robo, herramientas y juegos de llaves, así como dos camionetas con modificaciones de blindaje artesanal.

Las primeras indagatorias apuntan a que algunos de los vehículos modificados podrían ser trasladados posteriormente a estados del norte del país para su comercialización.

Autoridades también analizan posibles vínculos con empresas dedicadas al blindaje y modificación de unidades, entre ellas negocios relacionados con el empresario Abraham Matuk, quien ha sido mencionado en investigaciones financieras realizadas por Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.

Especialistas consultados señalaron que las modificaciones detectadas en algunas camionetas no corresponden al blindaje civil convencional, sino a adaptaciones rudimentarias que recuerdan a los llamados “monstruos”, vehículos reforzados utilizados por grupos de la delincuencia organizada en distintas regiones del país.

Las autoridades continúan revisando la procedencia de las unidades aseguradas y las posibles rutas comerciales mediante las cuales llegaron al inmueble cateado.