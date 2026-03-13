Desmantelan banda de tráfico de migrantes que los enviaban de Guatemala a EU

Detenidos Organización dedicada al tráfico de personas migrantes. (FGR)

Autoridades desmantelaron una organización dedicada al tráfico de personas migrantes, provenientes de Guatemala con destino a los Estados Unidos, y que buscaban ingresarlos por el cruce de Ciudad Juárez, Chihuahua a El Paso, Texas.

Para su captura, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició una investigación por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer tráfico de personas, y obtuvo órdenes de aprehensión en contra de cinco personas integrantes de la banda criminal.

Este grupo criminal tiene su principal zona de operación en Ciudad Juárez, Chihuahua, con alcances en la Ciudad de México, y que desde 2024 contaba con casas de seguridad para mantener albergados a los migrantes mientras concretaban su internamiento ilegal en los Estados Unidos.

Por lo tanto, se cumplimentaron cateos en cinco domicilios en Ciudad Juárez, donde se detuvo a Gonzalo González Burciaga alias “GORI”, “GORRIS”, o “WEROMX”, líder de la organización; así como a Luis Antonio Partida García, alias “PERUSI”; José Isaac Gurrola Hernández, alias “ISAAC”; José Ramón Rivas Meléndez alias “El Ñoño” y a José Ramón Rivas Ramírez alias “Niño”.