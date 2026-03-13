La CROC celebra su LXX Consejo Nacional Ordinario y reafirma su compromiso con el nuevo sindicalismo en México

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) llevó a cabo su LXX Consejo Nacional Ordinario en el Fiesta Americana Reforma, ubicado en la Ciudad de México, donde dirigentes sindicales de diferentes estados del país se reunieron para presentar avances del trabajo realizado y reflexionar sobre los retos del movimiento laboral en México.

Durante la jornada participaron secretarios y representantes sindicales de distintas regiones, quienes expusieron resultados y acciones implementadas en sus estados para fortalecer la defensa de los derechos laborales, la capacitación de los trabajadores y el crecimiento del sindicalismo

El encuentro contó con la presencia del secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Marath Bolaños López, quien destacó que el país atraviesa una etapa importante de cambios en materia laboral. En su intervención, reiteró el compromiso del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum con la mejora de las condiciones laborales y el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores.

Bolaños López señaló que México vive un momento histórico en el ámbito laboral, caracterizado por diversos avances que han transformado las condiciones de trabajo en el país. Entre estos cambios mencionó el aumento al salario mínimo, el fortalecimiento del reparto de utilidades, la promoción de la democracia sindical y la propuesta de avanzar hacia una jornada laboral de 40 horas.

El funcionario explicó que estas reformas han sido aplicadas de manera gradual, pero representan transformaciones importantes que buscan mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores en todo el territorio nacional.

En el Consejo también participaron representantes del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quienes destacaron que México atraviesa un proceso de democratización sindical en el que el diálogo entre trabajadores, sindicatos, empresas y gobierno es fundamental para garantizar estabilidad laboral y desarrollo económico.

Uno de los momentos destacados del encuentro fue la participación de mujeres y jóvenes sindicalistas, quienes hicieron un llamado a continuar impulsando la equidad, la igualdad y la ampliación de derechos dentro del movimiento sindical.

Durante su intervención, el secretario general de la CROC, Isaías González Cuevas, destacó la importancia de seguir construyendo un sindicalismo moderno que esté basado en el diálogo, la capacitación y la defensa de los derechos de los trabajadores.

El dirigente sindical también reconoció las políticas laborales impulsadas por el gobierno federal y subrayó que uno de los objetivos centrales del sindicalismo es garantizar salarios dignos y mejores condiciones laborales para los trabajadores mexicanos.

Asimismo, explicó que la certificación laboral y la capacitación permanente son elementos fundamentales para fortalecer el desarrollo profesional de los trabajadores. En este sentido, señaló que las cuotas sindicales se utilizan para impulsar la educación, la formación y la profesionalización de los afiliados.

González Cuevas informó que la CROC presentó a la presidenta una propuesta para analizar la posibilidad de que las prestaciones contractuales no paguen impuestos, iniciativa que busca fortalecer el ingreso real de los trabajadores.

En materia educativa, el dirigente destacó que el sindicato impulsa proyectos para acercar la educación a los centros de trabajo. Entre estas acciones se encuentran alianzas con instituciones académicas como el Instituto Politécnico Nacional, mediante su plataforma educativa Polivirtual, con el objetivo de reducir el rezago educativo entre los trabajadores.

En el ámbito ambiental, la CROC también ha puesto en marcha diversas acciones en distintas regiones del país. Entre ellas destaca un plan de recuperación y reactivación de pozos de captación de agua en la Ciudad de México, así como proyectos similares en el estado de Baja California.

Durante el Consejo Nacional también estuvo presente como invitado especial el dirigente sindical Francisco Hernández Juárez, quien participó en este encuentro del sindicalismo nacional.

Con la realización del LXX Consejo Nacional Ordinario, la CROC reafirmó su compromiso de seguir impulsando un sindicalismo cercano a los trabajadores, con presencia en todo el país, formación permanente y capacidad de diálogo para contribuir al desarrollo económico y social de México.