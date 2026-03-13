México, ante oportunidad de trasplante “pareado”, y salvar 16 mil vidas con enfermedad renal

CDMX — México tiene la oportunidad de salvar el acumulado de 16 mil personas en riesgo de perder la vida en espera de la donación de un riñón porque, aunque existe voluntad ciudadana, falta la vía legal para recurrir al trasplante “pareado o cruzado”.

En la Cámara de Diputados, legisladores de Morena presentan iniciativa para reformar la Ley General de Salud, con el fin de que se integre esta figura del trasplante pareado o cruzado.

Esta alternativa consiste en que dos o más pares de donadores y receptores que no son compatibles entre sí puedan intercambiar órganos cuando existe compatibilidad cruzada. Es decir, esto permite que personas que desean donar a un ser querido, pero no son compatibles, puedan hacerlo beneficiando a otro paciente, mientras que su familiar recibe un órgano compatible de otra pareja en igual situación.

“Esta alternativa no sustituye a las demás modalidades de trasplante, sino que las complementa, incrementando la eficiencia del sistema sin comprometer principios bioéticos esenciales como la gratuidad, la voluntariedad y la trazabilidad”, explica en su iniciativa el diputado hidalguense Ricardo Crespo Arroyo, propuesta que apoya su correligionaria Mirna María de la Luz Rubio Sánchez.

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, México mantiene a más de veinte mil personas en lista de espera para recibir un órgano o tejido, de las cuales más de dieciséis mil corresponden a trasplante renal, esto significa que más de ochenta por ciento de las personas en espera lo hacen por la necesidad de un riñón, lo que a su vez refleja la alta prevalencia de enfermedad renal crónica en el país.

Crespo Arroyo expone que este padecimiento afecta de manera desproporcionada a personas en edad económicamente activa y representa una de las principales causas de discapacidad, hospitalización y mortalidad en la población mexicana.

“Cada año, miles de pacientes son diagnosticados con insuficiencia renal crónica terminal, y una parte importante de ellos requieren terapia de sustitución renal mediante trasplante, sin embargo, el acceso al trasplante como tratamiento preferente y más costo-efectivo se encuentra restringido por la escasez de órganos disponibles”, alerta el legislador.

Aunque, reconoce, que, si bien se han fortalecido campañas de donación y la infraestructura hospitalaria para procuración de órganos, el ritmo de crecimiento de la oferta no ha logrado superar la brecha con la demanda acumulada, esto ha llevado a que miles de personas permanezcan durante años en tratamientos sustitutivos prolongados.

Y dentro del universo de estrategias, el trasplante pareado o cruzado se ha consolidado internacionalmente como una de las modalidades más efectivas para optimizar la disponibilidad de órganos de donadores vivos.

Ricardo Crespo establece en su propuesta que los procedimientos de trasplante pareado o cruzado se desarrolle bajo estricta supervisión, a fin de proteger a los pacientes.

La iniciativa tiene por objeto garantizar que los procedimientos de trasplante pareado o cruzado se desarrolle bajo estricta supervisión estatal. Para ello propone entender por trasplante pareado o cruzado aquel en el que dos o más pares de donadores y receptores vivos, siendo compatibles entre sí, resulten compatibles entre pares.

De igual forma, indicar que estos procedimientos requerirán autorización sanitaria de la Secretaría de Salud, dictamen del Comité Interno de Trasplantes, y el consentimiento informado y expreso de los participantes, así como añadir que deberán registrarse en el Registro Nacional de Trasplantes, conforme a las disposiciones aplicables, y sujetarse a los principios de gratuidad, voluntariedad y altruismo, quedando prohibida toda forma de remuneración o intermediación.

También plantea observar que el Registro Nacional de Trasplantes integre y mantenga actualizados los datos relativos a trasplantes pareados o cruzados, con la información necesaria para garantizar su trazabilidad, compatibilidad, asignación y seguimiento.

Se fija que el Centro Nacional de Trasplantes, por conducto del Registro Nacional de Trasplantes, vigilará, controlará y dará seguimiento a los procedimientos de trasplante pareado o cruzado que se realicen en los establecimientos de salud autorizados, conforme a las disposiciones aplicables, a fin de garantizar su trazabilidad, transparencia y seguridad sanitaria.

“No le va a costar nada al Estado, al erario público, simplemente le damos las herramientas al sistema de salud y a la Ley General de Salud para que pueda realizarse este trasplante cruzado o pareado. Y no es nuevo, en muchos países se realiza ya constantemente y se salvan vidas y vidas de muchos niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores”, expresó el diputado.