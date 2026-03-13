Omar Harfuch una figura que resuena en medios de Estados Unidos

La presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en un programa de televisión estadounidense volvió a colocar el foco internacional sobre la estrategia de seguridad de México, especialmente tras el operativo que terminó con la muerte del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La entrevista, transmitida por la cadena estadounidense Newsmax, generó reacciones tanto en México como en Estados Unidos, ya que el funcionario habló sobre los detalles del operativo militar que permitió ubicar y neutralizar al capo del narcotráfico.

Durante la conversación televisiva, García Harfuch explicó cómo se desarrolló la operación que culminó con la muerte de “El Mencho”, considerado durante años uno de los criminales más buscados tanto por el gobierno mexicano como por autoridades estadounidenses.

El funcionario detalló que el despliegue se llevó a cabo mediante una coordinación entre distintos componentes de las Fuerzas Armadas mexicanas. Según explicó, el operativo incluyó un componente terrestre y otro aéreo, en el que participaron elementos de Fuerzas Especiales del Ejército, helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea.

De acuerdo con el secretario, este tipo de operaciones buscan enviar un mensaje claro en contra de la impunidad y demostrar que las autoridades trabajan para combatir a los grupos del crimen organizado que operan en el país. Durante la entrevista, señaló que uno de los mayores reclamos de las víctimas de la violencia es precisamente la falta de justicia.

La entrevista comenzó a circular rápidamente en redes sociales y plataformas digitales, donde varios usuarios compartieron el fragmento del programa. En los clips difundidos se observa al secretario describiendo la estrategia utilizada para localizar al líder criminal y ejecutar el operativo militar.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes ocurrió el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, durante una operación de seguridad realizada por fuerzas federales mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense. El líder del CJNG fue abatido junto con otros integrantes de la organización criminal.

Durante años, “El Mencho” fue considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y era buscado por delitos relacionados con tráfico de drogas, crimen organizado y posesión ilegal de armas. Estados Unidos incluso ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permitiera su captura.

La aparición de García Harfuch en televisión estadounidense también refleja el interés internacional en la estrategia de seguridad del gobierno mexicano. En distintos momentos, medios extranjeros han analizado el papel que desempeña el funcionario dentro de la política de seguridad del país.

Por ejemplo, el periódico The New York Times ha señalado en reportes anteriores que la gestión del secretario ha contribuido a fortalecer el intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Esta cooperación bilateral ha permitido, según diversos informes, incrementar la captura de criminales buscados internacionalmente y agilizar procesos de extradición relacionados con delitos vinculados al tráfico de drogas.

Incluso en audiencias celebradas en el Congreso de Estados Unidos, agencias de seguridad como la Central Intelligence Agency y el Federal Bureau of Investigation han mencionado avances en los operativos conjuntos dirigidos a frenar el tráfico de drogas sintéticas, en particular el fentanilo.

Dentro del actual gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la figura de García Harfuch se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la estrategia de seguridad nacional.

Desde su llegada al cargo, el gobierno federal ha difundido reportes periódicos sobre decomisos de drogas, detenciones de presuntos criminales y desmantelamiento de laboratorios clandestinos utilizados para la producción de sustancias ilícitas.

En este contexto, el fragmento de la entrevista difundido en Estados Unidos se sumó a la conversación pública sobre la estrategia mexicana contra el narcotráfico y volvió a posicionar el nombre de Omar García Harfuch en el debate sobre seguridad.

El interés mediático también se explica por la relevancia del operativo contra el líder del CJNG, considerado uno de los golpes más importantes contra esa organización criminal en los últimos años.

Así, la aparición del secretario en televisión internacional no solo evidenció la dimensión global del combate al narcotráfico, sino también la atención que genera la política de seguridad mexicana en medios y analistas fuera del país.