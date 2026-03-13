Pago doble de la Beca Benito Juárez: ¿cuándo depositan y a quiénes les toca?

Miles de beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán un pago doble de 3,800 pesos en 2026, correspondiente a la suma de dos bimestres del apoyo económico que otorga el Gobierno de México a estudiantes de educación media superior.

El monto habitual de esta beca es de 1,900 pesos cada dos meses, por lo que el depósito acumulado incluirá los pagos de enero-febrero y marzo-abril, entregados en una sola exhibición.

¿Cuándo cae el pago doble de la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el depósito doble se realizará durante abril de 2026.

Los pagos normalmente se dispersan de forma escalonada según la primera letra del apellido, por lo que el dinero podría llegar desde los primeros días de abril y extenderse varias semanas.

¿Quiénes recibirán los 3,800 pesos?

El pago doble está dirigido principalmente a estudiantes de educación media superior (preparatoria o bachillerato) que forman parte del programa.

Entre los beneficiarios se encuentran:

Estudiantes de nuevo ingreso al programa.

al programa. Alumnos que no recibieron el primer pago del año por retrasos administrativos.

por retrasos administrativos. Beneficiarios que acaban de recibir su tarjeta del Banco del Bienestar.

En cambio, los estudiantes que ya recibieron su depósito correspondiente podrían recibir solo el pago regular, dependiendo de su estatus dentro del programa.

¿Por qué habrá pago doble en 2026?

Las autoridades decidieron juntar dos bimestres porque no se realizó el primer pago del año para algunos estudiantes, debido a ajustes en el padrón y procesos de incorporación de nuevos beneficiarios.

Por ello, el apoyo de 3,800 pesos no es un bono extra, sino la suma de los pagos que ya estaban contemplados en el calendario del programa.