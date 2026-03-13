Pensión Bienestar: ¿A qué apellidos les caerá el depósito del martes 17 al viernes 20 de marzo?

Pensión Bienestar: ¿A qué apellidos les caerá el depósito del lunes 16 al viernes 20 de marzo? (Imagen generada con IA)

El puente largo que ofrece marzo será una gran oportunidad para descansar, incluso para la Pensión Bienestar... Por este motivo, se programarán tres depósitos diarios en el apoyo federal.

Por ello, los y las beneficiarias del apoyo gubernamental deberán esperar a que se reanude la dispersión en el pago de los diferentes programas del Bienestar, incluyendo la Pensión para Personas Adultas Mayores.

Aquí te compartimos cómo quedará el calendario de pago para la semana del martes 17 al viernes 20 de marzo.

Además, te diremos cuáles serán las iniciales correspondientes a los beneficiarios que recibirán su apoyo en esos días, para que puedan realizar el retiro de los 6,400 pesos bimestrales.

¿Qué días de marzo se suspenderá el pago en la Pensión Bienestar?

Debido al natalicio de Benito Juárez, un día considerado como feriado en la Ley Federal del Trabajo, se estipula como día inhábil el lunes 16 de marzo.

Sin embargo, de acuerdo con el calendario de pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al bimestre marzo-abril, habrá una pausa en la dispersión del pago durante los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo.

La suspensión se debe a que el Banco del Bienestar y otras instituciones financieras no realizan operaciones durante fines de semana ni en días festivos oficiales.

Pensión del Bienestar: ¿A qué apellidos les caerá el depósito del martes 17 al viernes 20 de marzo?

De acuerdo con el calendario de pago del bimestre marzo-abril 2026, así quedará la dispersión para la semana que va del 17 al 20 de marzo:

Martes 17: M

Miércoles 18: N, Ñ, O

Jueves 19: P, Q

Viernes 20: R

Recuerda que esta letra corresponde a la inicial del primer apellido de las y los beneficiarios del programa, quienes podrán realizar el retiro en el Banco del Bienestar o en los diferentes bancos registrados pagando una comisión, en la fecha correspondiente.