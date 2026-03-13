Profeco brinda alternativas para elegir la aseguradora adecuada

Profeco da orientación para elegir la aseguradora adecuada

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó en su Revista del Consumidor una guía para ayudara a la población a elegir el seguro de vida o póliza de gastos médicos más adecuados a sus necesidades.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), existen distintos tipos de seguros enfocados en atender las particularidades de quien lo solicite. Para ello, las personas deben pagar una prima, es decir el costo del seguro, y la empresa financiera se compromete a pagar la suma asegurada establecida en el contrato en caso de requerirse.

La Profeco plantea que los gastos médicos mayores se encarga de cubrir los pagos hospitalarios de enfermedades o accidentes estipulados en la póliza o contrato, honorarios médicos, cirugías, tratamientos, auxiliares de diagnóstico, entre otros, por una prima anual desde los 14,636.82 pesos con Plan Seguro por la suma asegurada de 6.3 millones de pesos hasta los 32,738.46 cada año con GNP Seguros por una cobertura de 49,376,000 pesos.

Por el contrario, el seguro médico estándar o básico consiste en brindar protección para enfermedades de alta frecuencia tales como fractura de huesos o apendicectomía; enfermedades de alta severidad entre las que se encuentra la insuficiencia renal crónica, el cáncer, sida; e incluye una indemnización diaria por hospitalización en ambas situaciones. La prima anual más baja para este tipo de contrato puede costar 1,238.95 pesos con Zurich o 2,440.59 pesos con Santander.

En cambio, el seguro de vida cubre el riesgo de muerte al proteger financieramente a las y los beneficiarios de la persona asegurada en caso de fallecer o quedar incapacitada por algún accidente o enfermedad de manera temporal o vitalicia. Para esta modalidad, las empresas cuentan con diferentes tarifas que oscilan entre los 425.17 pesos mensuales con BBVA y los 563.00 con AXA.

La procuraduría recomienda a las personas que estén por adquirir alguna póliza, revisar la reputación de la aseguradora en el buró de entidades financieras de la Condusef disponible en https://www.buro.gob.mx/ y comparar las características que ofrece cada una en los simuladores de la Comisión en https://www.condusef.gob.mx/index.php?p=simuladores.

La Crónica de Hoy 2026