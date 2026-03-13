Resultados del Melate, Revancha y Revanchita de hoy: sorteo 4186 del 13 de marzo de 2026

Resultados del Melate 4186: todo lo que debes saber del sorteo de hoy

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita, correspondiente al evento 4186, realizado este 13 de marzo de 2026, es uno de los más esperados por los jugadores de la Lotería Nacional debido a sus tres oportunidades para ganar. De acuerdo con la información oficial, el premio acumulado total alcanza 348.7 millones de pesos, lo que ha generado gran expectativa entre los participantes.

En esta edición, los resultados se darán a conocer después de las 21:00 horas, por lo que los números ganadores deberán agregarse una vez publicados oficialmente. A continuación, te explicamos cómo se juega, cómo cobrar un premio y los detalles clave del sorteo de hoy.





Resultados de Melate, Revancha y Revanchita hoy 13 de marzo de 2026

Los números ganadores del Melate, Revancha y Revanchita 4186 serán publicados oficialmente después de las 9:31 horas de este:

Melate: Números naturales: 48 - 13 - 40 - 11- 49 - 30 Número adicional: 24

Revancha:Números ganadores: 7 - 37 - 55 - 34 - 23 - 4

Revanchita: Números ganadores: 31 - 16 - 36 - 32 - 49 - 45

En cuanto se difundan los resultados, los jugadores podrán verificar su boleto para confirmar si resultaron ganadores en esta edición del sorteo.

A continuación, los resultados de Melate hoy en Lotería Nacional:

Resultados del Melate de hoy: sorteo 4186 del 13 de marzo de 2026

¿Cómo se juega el Melate?

El Melate consiste en seleccionar 6 números de un total de 56, además de un número adicional. También existe la posibilidad de elegir más combinaciones, dependiendo de la modalidad del boleto. La dinámica permite participar de manera tradicional o electrónica, ya sea en puntos de venta autorizados o mediante plataformas digitales.

Durante el sorteo, se extraen 7 esferas: las primeras seis corresponden a los números naturales y la séptima al número adicional. Esta mecánica aplica para el Melate, mientras que Revancha y Revanchita ofrecen oportunidades adicionales con los mismos números jugados.





Modalidades y costos del sorteo Melate, Revancha y Revanchita

Este juego ofrece tres opciones dentro del mismo boleto: Melate, Revancha y Revanchita. Cada una representa una oportunidad distinta para ganar, lo que incrementa las posibilidades de obtener un premio en la misma jornada.

En cuanto a los costos, participar en Melate de manera tradicional tiene un precio de 15 pesos por combinación. Si se incluye Revancha, el costo es de 25 pesos, y con Revancha más Revanchita asciende a 30 pesos por combinación. Estas modalidades permiten ajustar la participación según el presupuesto del jugador.





¿Cómo cobrar un premio del Melate?

Para cobrar cualquier premio, es indispensable presentar el boleto original, ya que funciona como comprobante oficial. El trámite puede realizarse en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, colonia Tabacalera, en la Ciudad de México, a partir del día siguiente al sorteo.

El periodo para reclamar el premio es de 60 días naturales. También es posible cobrar mediante la aplicación oficial, siempre que se cuente con cuenta verificada y datos bancarios registrados. Es fundamental conservar el boleto en buen estado y en un lugar seguro.



