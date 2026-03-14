DIF instala mesa interinstitucional para registro de menores en situación de orfandad por feminicidio

Registro de menores en situación de orfandad por feminicidio

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) presentó el proyecto de creación de un Registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, lo anterior en concordancia con sus facultades legales y en cumplimiento a la obligación internacional derivadas de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Andrade y otros contra México.

La implementación de este Registro, al que solo tendrán acceso las autoridades participantes, permitirá identificar oportunamente a las víctimas indirectas del feminicidio para garantizar su protección, atención integral y la restitución plena de sus derechos y contempla la participación coordinada de dependencias como la Fiscalía General de la República, las secretarías de Educación Pública, de Bienestar, de las Mujeres, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en México.

La titular del SNDIF, María del Rocío García Pérez señaló que “la orfandad por feminicidio no puede ser una realidad invisible, por lo que la respuesta institucional tiene que ser integral, articulada y que se sostenga con el tiempo”.

Por esto, García Pérez indicó que la construcción y consolidación de este Registro nacional de menores será una herramienta de coordinación interinstitucional que tendrá un papel fundamental en el aspecto operativo, ético y “un paso decisivo para que la atención integral y reparación del daño dejen de ser aspiraciones y se conviertan en una política pública efectiva”.

“Esta reunión de trabajo se inscribe en las facultades de coordinación y articulación institucional que corresponden al Sistema Nacional DIF y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de avanzar en la construcción de herramientas que permitan identificar oportunamente a esta población y asegurar una respuesta del Estado a la altura de sus derechos”, agregó.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, manifestó durante su participación en la Reunión de trabajo interinstitucional, que la violencia feminicida no sólo arrebata la vida de las mujeres, también deja profundas huellas y deshace comunidades y familias. Por lo que los niños, niñas y adolescentes se convierten en víctimas indirectas de un delito que genera graves afectaciones en su desarrollo emocional, social y económico.

“Me parece que la coordinación y participación de todos los que estamos hoy aquí refleja el compromiso del Estado mexicano con una de sus responsabilidades más sensibles y urgentes como instituciones públicas: proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han quedado en situación de orfandad como consecuencia de la violencia extrema, cometida en agravio de sus madres”, comentó.

Igualmente, enfatizó que tanto las fiscalías como los agentes del Ministerio Público tienen la responsabilidad no solo de investigar y perseguir el delito de feminicidio, sino también de identificar, reconocer y garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como la identificación y reconocimiento a su calidad de víctimas indirectas.

En su oportunidad, la procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz dijo que los efectos del feminicidio trascienden a la víctima directa y generan también consecuencias profundas y de largo plazo en la vida de sus familiares.

El registro permitirá identificar oportunamente a las víctimas indirectas del feminicidio para garantizar su protección, atención integral y la restitución plena de sus derechos a través del acompañamiento institucional, señaló la procuradora federal y agregó que desde el DIF Nacional “queremos impulsar acciones de promoción, de protección y de restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la intención de la reunión es reconocer a las víctimas indirectas y visibilizar a las niñas y niños.