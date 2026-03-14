En marcha Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha con Asamblea Regional

Asamblea Regional del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha

En la Plaza Comunal de esta comunidad, en la que se congregaron 574 autoridades comunitarias, jefes de tenencia, comisariados de bienes comunales y ejidales de 121 comunidades p’urhépechas, así como 40 dependencias de gobierno, se llevó a cabo la sexta Asamblea Regional del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el que el Gobierno de México ha invertido 4 mil 319 mdp para atender las demandas de restitución territorial, rescate de culturas y lenguas, fortalecimiento del gobierno tradicional y acciones para el bienestar integral de las comunidades p’urhépechas.

En su mensaje de bienvenida, el jefe de tenencia de la Comunidad de Tiríndaro, Martín Juárez Gaspar, indicó que este Plan de Justicia del Pueblo P´urhépecha es el instrumento vivo “que estamos construyendo juntos para cerrar las brechas de desigualdad que nos han afectado por más de 500 años”.

Asimismo, reconoció la coordinación de todos los niveles de gobierno y el acompañamiento para resolver sus legítimas demandas, enfatizando que, mediante el diálogo en cada una de las mesas de trabajo “se siembra la esperanza y sueños colectivos para el bienestar de nuestras comunidades”.

En plenaria, las autoridades federales presentaron a las autoridades comunitarias los avances más destacados, entre ellos los trabajos para el rescate del lago de Pátzcuaro; el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su Componente Indígena y Afromexicano con una inversión de 198 mdp; la entrega de equipo táctico y patrullas a 31 comunidades, la apertura de 11 Centros Libre para la atención de las mujeres purépechas y la inversión de 301 mdp en proyectos de medicina tradicional.

Se resaltó también la apertura del Comedor Escolar de la Niñez Indígena en Cheranástico; la próxima apertura de 20 Casas Comunitarias de Lengua Indígena (CALI) con una inversión de 5.7 mdp; el inicio de la pavimentación de 24 caminos artesanales en 26 comunidades indígenas, con una meta de 68.74 km y una inversión de 446.81 mdp. Además, 4,250 mujeres artesanas recibieron apoyos del Programa ApoyArte de Financiera para el Bienestar, por 101.77 mdp; en 2026 arrancó la entrega de materiales para la construcción de las primeras 1,900 Estufas Eficientes de Leña y se tradujeron los trámites más frecuentes del portal gob.mx al p’urhépecha.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación resaltó su papel en la articulación interinstitucional, acompañando el diálogo entre el Gobierno de México y las autoridades comunitarias e impulsando proyectos para el avance del conocimiento en colaboración con las comunidades, como la Red Nacional de Investigación sobre Lenguas Indígenas y la Red de Historias Locales, que buscan recuperar y preservar la memoria de los pueblos y su riqueza lingüística. Reconoció el trabajo que realizan en este marco los Centros Públicos de Investigación como el Instituto de Ecología A.C. (INECOL), y el Colegio de Michoacán (COLMICH), además de la estrecha colaboración con el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI).

La coordinadora del Plan de Justicia, Violeta Vázquez Rojas, inauguró la Sexta Asamblea y agradeció el acompañamiento de dependencias federales y estatales para dar seguimiento a los compromisos, a casi un año del inicio de esta iniciativa del Gobierno de México. Recordó que el plan fue inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 5 de abril del año pasado en Cheranástico, y destacó que los acuerdos se han construido de manera colectiva en las 11 mesas de trabajo.

Por su parte, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes destacó que hoy hay una nueva forma de hacer gobierno, que ya no es desde las oficinas: “ahora estamos escuchando, dialogando y construyendo de manera conjunta este Plan. Este Plan de Justicia sólo se explica porque hay un proceso de construcción colectiva”, afirmó.

Finalmente, se acordó que la próxima Asamblea se llevará a cabo el próximo 10 de julio, en la región de la Sierra de la Meseta P’urhépechas.