México analizará levantar la suspensión a la importación de carne de cerdo de España

Suspensión a la importación de carne de cerdo de España

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, aseguró este viernes que el Gobierno de México revisará la suspensión de las importaciones de carne de cerdo desde su país decretado a finales de 2025 por el brote de peste porcina africana (PPA), al tiempo que mostró su confianza de que se pueda levantar la medida ante la evolución de los casos.

Según Planas, así se lo comentó su homólogo mexicano, Julio Antonio Berdegué, en una reunión “muy positiva” que mantuvieron esta mañana en la sede de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Ciudad de México, un encuentro que enmarcó en la “buena” relación entre ambos países.

“En la reunión le he trasladado al secretario mi deseo de que se planteara una revisión por parte de México de esa posición en relación con la regionalización. La respuesta que he obtenido por parte del secretario es que, efectivamente, me ha indicado que se efectuaría esta revisión”, indicó el ministro en una rueda de prensa en la residencia del embajador español en el país norteamericano al término de su visita oficial.

El titular de Agricultura del Gobierno español destacó que esta petición tuvo una “buena acogida” por parte de Berdegué, y apuntó que “hay buenos argumentos” para levantar la medida y que solo se focalice en la zona afectada por el brote, principalmente la ciudad de Barcelona.

Asimismo, afirmó que respetará el resultado de esa revisión al ser una decisión “soberana” de México, pero agregó que España es un país “serio, riguroso, con un estado muy alto de sanidad animal”.

“Espero que podamos avanzar en esa materia, cooperando y levantando esas restricciones de exportación de España a México que están actualmente vigentes”, manifestó.

Reunión con el sector agrario por la guerra en Irán

Por otra parte, Planas anunció que el próximo lunes se reunirá con representantes del sector agrícola y pesquero en España para abordar posibles medidas de contención de precios por el conflicto en Medio Oriente, que puede llegar a afectar al coste de los alimentos o fertilizantes.

El encuentro “servirá para que les trasladen sus inquietudes y las medidas que debería tomar el Gobierno español ante la escalada bélica entre Estados Unidos e Israel contra Irán” precisó.

“Estamos haciendo un seguimiento muy de cerca de esta disrupción que se ha producido en los mercados energéticos”, expuso Planas, quien descartó que en el corto plazo vaya a haber un problema de desabastecimiento de fertilizantes pese a los temores del sector.

Ante esta situación, detalló que el Ejecutivo está trabajando en un paquete de medidas que se llevará al Consejo de Ministros “en el momento que tengamos claros los instrumentos de respuesta”.

La guerra en Medio Oriente ha generado desde su inicio una fuerte tensión sobre los suministros mundiales de petróleo y gas, principalmente por el bloqueo casi total del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del crudo y del gas natural licuado que se consume en el mundo.

El conflicto, que ha provocado una escalada significativa de los precios, ha conllevado ataques contra instalaciones energéticas, incluidas refinerías, plantas de gas y campos petroleros. (Con información de EFE)