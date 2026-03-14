ONU adopta iniciativa de México contra producción ilícita de drogas sintéticas

México presentó ante la ONU una propusta para frenar la fabricación de drogas sintéticas como el Fentanilo (CNN)

Estrategia contra sustancias ilícitas — La Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND, por sus siglas en inglés), adoptó una resolución impulsada por México, para prevenir el uso de equipos especializados y materiales controlados en la producción de drogas sintéticas como el fentanilo.

En la ONU, la representación de México reiteró que el tráfico de drogas es un reto internacional que solo puede resolverse con un enfoque humanista y de manera coordinada con otros países, reconociendo responsabilidades compartidas, así como a través de una cooperación multilateral, regional y bilateral eficaz.

La resolución se enfoca en las máquinas tableteadoras y encapsuladoras que tienen usos controlados en el ámbito médico, “pero son empleadas para la producción de las drogas sintéticas”, por lo que la iniciativa llama a que los países “adopten medidas legislativas para evitar el desvío” de estas herramientas en actividades ilegales, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de un comunicado.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) monitorea más de 1,400 nuevas sustancias psicoactivas, de las cuales 726 fueron detectadas solo en 2024, la cifra anual más alta jamás registrada, junto con niveles récord de producción de cocaína y métodos de tráfico cada vez más sofisticados.

Asimismo, destaca la importancia de la cooperación e intercambio de información a nivel internacional sobre transacciones “comerciales sospechosas”, así como sobre investigaciones relacionados con “incidentes de tráfico de estas máquinas para la producción de drogas”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que la iniciativa presentada por México ante Naciones Unidas busca dotar a todos los países de herramientas para hacer frente “al crecimiento exponencial del consumo de drogas sintéticas, incluyendo por abuso o mal uso de medicamentos.”

En la misma línea, la cancillería refiere la “consecuente adaptación que están registrando la producción, manufactura, tráfico y comercialización de esas drogas y sus precursores”.

México reiteró en la ONU que el tráfico de drogas “es un reto internacional que solo puede resolverse con un enfoque humanista y de manera coordinada con otros países”, reconociendo responsabilidades compartidas, así como a través de una cooperación multilateral, regional y bilateral eficaz.

La Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas sesiona anualmente en Viena, Austria, y es el órgano deliberativo más importante de la ONU para la formulación de políticas internacionales en materia de drogas, encargado también de supervisar el desafío mundial que representan.

El pasado 9 de marzo, el 69 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes se inauguró en Viena, donde se reunieron más de 2.200 representantes de los Estados Miembros, representantes de las Naciones Unidas y aliados internacionales para abordar la evolución del problema mundial de las drogas y fortalecer la cooperación multilateral.

La Crónica de Hoy 2026