Productores del campo tendrán trámites más fáciles para acceder al subsidio de energía en 2026

AGRICULTURA, Conagua y CFE Autoridades federales acordaron agilizar los trámites para que productores del campo puedan inscribirse o reinscribirse al Programa Especial de Energía para el Campo. Quienes tengan concesiones de uso de agua deberán regularizar sus títulos antes del 28 de abril de 2026. (© JUAN PABLO ZAMORA PÉREZ / SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESRROLLO RURAL)

El Gobierno de México decidió simplificar los trámites para que productores agrícolas y pecuarios puedan acceder al subsidio en la tarifa de energía eléctrica utilizada para riego. La medida forma parte del proceso de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA) para el ejercicio 2026.

La decisión fue acordada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que establecieron nuevas facilidades administrativas para agilizar la atención a quienes buscan integrarse al programa.

Las dependencias señalaron que el objetivo es facilitar el proceso para que las y los productores puedan completar sus trámites y obtener el apoyo que reduce el costo de la electricidad utilizada en sistemas de riego agrícola.

Las medidas se aplicarán a productores cuyos títulos de concesión de pozos hayan vencido entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025, siempre que estos amparen un volumen de uso de agua de hasta 500 mil metros cúbicos anuales.

Como parte de estas facilidades, Conagua indicó que se aceptarán distintos tipos de trámites relacionados con las concesiones de agua, entre ellos la adhesión al Decreto de Facilidades Administrativas, solicitudes de modificación, transmisión de derechos y prórrogas de los títulos.

Las autoridades también instruyeron que se continúe con el proceso de inscripción o reinscripción al programa para quienes puedan demostrar el uso y aprovechamiento del agua en actividades de riego agrícola y cumplan con los requisitos para recibir el subsidio en la tarifa eléctrica.

Además, los productores que cuenten con concesiones de uso de aguas nacionales deberán regularizar sus títulos antes del 28 de abril de 2026 para poder mantener el acceso a este beneficio.

Para apoyar el proceso, las autoridades habilitaron módulos de atención donde se podrán realizar los trámites correspondientes. Las y los productores pueden consultar la ubicación de estos puntos de servicio en la siguiente liga: [https://bit.ly/3Nyg8ut].