Una sociedad civilizada es aquella que respeta a la mujer: ministra Yasmín Esquivel

CDMX — “Hoy la justicia solo puede ser legítima si es capaz de mirarse en el espejo de la sociedad plural a la que sir”, afirmó la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

Al impartir la conferencia “Precedentes Relevantes de la SCJN con relación a la Perspectiva de Género”, Yasmín Esquivel aseguró que la nueva justicia se basa en la premisa de que quien juzga debe tener la capacidad de identificar las asimetrías de poder: “esa es la vocación con la que nace el nuevo Poder Judicial, una justicia cercana a la gente, en contacto con su realidad, con las tantas realidades y contextos en que se desenvuelven las personas”.

En compañía del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, Andrés Aguilera Martínez; y de la representante de la Unidad Técnica de Derechos Humanos y Equidad de Género de dicho Tribunal, Estela Fuentes Jiménez, la Ministra Esquivel destacó algunos criterios y fallos de la Corte en los que se tutelan los derechos de las mujeres y en los que se aplica la perspectiva de género.

Entre ellos un amparo directo en revisión derivado de una manifestación de acoso laboral; una acción de inconstitucionalidad relativa a la prestación de servicios de salud para personas que sufren violencia familiar o sexual; o el amparo en revisión donde se analizó si era constitucional condicionar la expedición de pasaporte a una mujer mexicana que profesa la religión musulmana, a la exigencia de retirarse el velo islámico, entre otros.

Esquivel Mossa reiteró que la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, esto conforme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Respecto al deber de juzgar con perspectiva de género, refirió que el Pleno de la SCJN ha determinado que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, lo cual constituye un método para detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género.

Esta actividad -organizada en el marco del Día Internacional de la Mujer- contó también con la presencia de Magistradas y Magistrados, personal jurídico y operativo del Tribunal.