Este martes 17, inicia registro de asignación para bachillerato “Mi derecho, mi lugar”

Mario Delgado, secretario de Educación El secretario de Educación, Mario Delgado resaltó que este mares 17 inicia el registro en el portal miderechomilugar, para jóvenes que deseen ingresar a la educación media superior en la ciudad y valle de México

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo informó que este martes 17 de marzo inicia el proceso de registro para el ingreso a la educación media superior.

Recordó que en este Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026 “Mi derecho, mi lugar”, las y los estudiantes que concluyen su educación secundaria podrán obtener un lugar para ingresar al bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

También estarán disponibles el instructivo, los catálogos de escuelas y la información sobre requisitos de cada institución.

El secretario Delgado Carrillo señaló que a través del sitio oficial miderechomilugar.gob.mx, las y los jóvenes podrán comenzar a registrarse del 17 de marzo hasta el próximo 14 de abril, en un proceso equitativo, ordenado, transparente y permite que las y los estudiantes ingresen a un plantel cercano a su lugar de residencia.

En este sentido, refirió que en 2025, “Mi derecho, mi lugar” permitió que el 98% de los aspirantes quedaran entre su primera y tercera opción, y que 8 de cada 10 estudiantes obtuvieran un lugar en una escuela a menos de siete kilómetros de distancia de sus casas.

Para realizar el registro, las y los aspirantes deberán contar con una cuenta Llave MX, que puede obtenerse en el portal llave.gob.mx.

Es importante mencionar que el proceso de ingreso a educación media superior, contempla tres modalidades de participación: acceso directo sin examen, ingreso con examen para planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), o modalidad mixta, que combina ambas opciones.

Durante el registro, las y los aspirantes deberán validar sus datos personales, responder una encuesta y ordenar las opciones educativas de acuerdo con su preferencia, ya que este criterio será clave en la asignación de lugares.

Quienes decidan presentar examen de ingreso para el IPN o la UNAM deberán ingresar nuevamente al portal del 18 al 22 de mayo para conocer los procedimientos específicos y acudir a la toma de fotografía en la fecha indicada en su solicitud de registro.

Los resultados del proceso se darán a conocer el próximo 18 de agosto, a través de la Gaceta Electrónica de Resultados, disponible en el mismo portal oficial.

El proceso es coordinado por las instituciones que integran el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior, entre ellas el Colegio de Bachilleres (Colbach), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y diversos subsistemas federales y estatales, además del IPN y la UNAM conforme a su normativa interna.