Abren nuevo registro para la pensión de personas con discapacidad en México

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer las fechas y requisitos para el nuevo periodo de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, programa social dirigido a garantizar apoyo económico a este sector de la población.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria informó que el registro se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo en módulos que serán instalados en distintos puntos del país. La atención se brindará en un horario de 10:00 a 16:00 horas, con el objetivo de que las personas interesadas puedan acudir a iniciar su trámite para incorporarse al programa.

Montiel Reyes explicó que quienes deseen participar deberán acudir al módulo correspondiente a su localidad, cuya ubicación podrá consultarse a partir del 17 de marzo en el portal oficial del Gobierno de México. De acuerdo con la dependencia, se habilitará al menos un punto de registro por municipio para facilitar el acceso de las y los solicitantes.

Para agilizar la atención, las autoridades organizarán el proceso mediante un calendario basado en la inicial del apellido de las personas interesadas. Esta estrategia busca ordenar la asistencia a los módulos y evitar aglomeraciones durante el periodo de inscripción.

Uno de los documentos indispensables para completar el registro será el certificado médico que confirme la existencia de una discapacidad permanente. La secretaria precisó que este documento debe ser emitido por una institución pública del sector salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o IMSS-Bienestar, entre otras instancias gubernamentales, ya que es necesario garantizar la validez del diagnóstico.

Finalmente, la Secretaría de Bienestar recomendó a las personas interesadas acudir a los módulos con la documentación completa y en buenas condiciones, a fin de facilitar el proceso de registro y reducir los tiempos de atención durante esta nueva jornada de incorporación al programa social.