Advierte FGR contaminación de pruebas por no resguardar la fortaleza del “Mencho”

Cabaña de "El Mencho" Este sitio está ubicado aproximadamente a 20 minutos del centro de Tapalpa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el inmueble donde fue capturado Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, no fue resguardada de inmediato, por lo que advirtió que se pudo haber alterado y contaminado la escena.

Las autoridades explicaron que el predio ubicado en un club de Tapalpa, Jalisco, no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial. En ese sentido, no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que la FGR solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles.

Previo a ello, sin autorización alguna, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena.

En consecuencia, dijo la FGR, no se puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí.

Del mismo modo, no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas.

“Existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, situación que será valorada para determinar, en su momento, las acciones legales que correspondan, por lo que esta Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse. fraccionamiento ubicado en Tapalpa, Jalisco”, explicó la FGR.