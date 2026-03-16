Alianza entre mujeres curso que fortalece la paridad

CURSO ALIANZAS ENTRE MUJERES

El curso “Alianzas entre mujeres” del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), ha sido realizado con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de la sororidad y la construcción de redes de apoyo en los ámbitos público y político. El curso fue impartido por Cecilia Lavalle Torres, especialista en comunicación e igualdad.

La Consejera Presidenta del IEEM, Amalia Pulido dio la bienvenida y señaló que aunque la igualdad jurídica ha avanzado, la igualdad sustantiva aún enfrenta obstáculos como es el caso de la representación femenina en parlamentos a nivel mundial donde se estima que en 2026 apenas se alcanzará el 27.5%. A su vez, también enfatizo sobre el interés que generó el curso lo que representa la ruptura de paradigmas en la toma de decisiones lo que ha impulsado que el Consejo General de un instituto electoral esté conformado únicamente por mujeres.

La ponente Cecilia Lavalle es periodista feminista, con más de 20 años de trayectoria impulsando el liderazgo, el empoderamiento y los derechos políticos de las mujeres en México y América Latina, quién durante el curso reforzó el concepto de sororidad inspirado en las aportaciones de la feminista mexicana Marcela Lagarde; fundamentos que han puntualizando que la sororidad no implica pensar igual ni eliminar las diferencias, sino reconocerlas y construir acuerdos a partir del respeto, el diálogo y la negociación.

Durante el desarrollo del curso se expusieron una gran diversidad de temas, donde la especialista planteó estrategias para respetar la diversidad de opiniones, aprender a disentir sin descalificar y reconocer la autoridad de otras mujeres; los avances en los derechos de las mujeres; la importancia de reconocer la “imperfección” como una oportunidad para aprender y buscar soluciones pacíficas a los conflictos entre otros.

El evento también contó con la asistencia de las Consejeras Electorales del IEEM Patricia Lozano Sanabria, Paula Melgarejo Salgado y Flor Angeli Vieyra Vázquez; la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, Arlen Siu Jaime Merlos y la Presidenta Municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce; así como representantes del Poder Judicial del Estado de México y de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la entidad.

Así el instituto refuerza su compromiso con las mujeres impulsando las redes de apoyo para una sociedad mas igualitaria y democrática.