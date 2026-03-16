CFE implementa innovaciones tecnológicas para mejorar el servicio energético en el país

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el implemento de nuevas soluciones tecnológicas con el objetivo de reforzar la confiabilidad, continuidad y eficiencia del servicio público de suministro de energía eléctrica.

Se han desarrollado proyectos de innovación para optimizar la operación de las Redes Generales de Distribución (RGD), mejorar los procesos de atención ante contingencias y favorecer la capacitación del personal operativo.

Algunas de las estrategias principales son:

Sistema Nacional para la Atención de Emergencias (SISNAE)

Este sistema permite dar seguimiento a las contingencias como huracanes y frentes fríos. Las colaboraciones con instituciones permite contar con pronósticos precisos sobre la evolución de los fenómenos naturales y el impacto que tendría en la calidad de sus servicios.

“Gracias al SISNAE, la CFE tiene una coordinación quirúrgica para la atención de desastres naturales con un uso óptimo de personal, materiales, vehículos y equipos lo que garantiza el restablecimiento eficaz del Sistema Eléctrico Nacional”, explicó Enrique Eugenio Castellanos, jefe de oficina de Análisis, de la División de Distribución Valle de México Sur (DVMS).

Esta estrategia permite que el sistema se convierta en una herramienta esencial para coordinar la operación y ejecutar las acciones preventivas y de restablecimiento.

Automatización de las Redes Generales de Distribución

La CFE ha instalado equipos de última generación que detectan interrupciones en el suministro eléctrico y automáticamente aíslan el tramo donde se presenta la afectación.

Esta medida surge de la necesidad de reducir los tiempos de atención cuando ocurre una falla o corte en el servicio, al mismo tiempo reduce la necesidad de desplazamiento del personal técnico.

“Actualmente en la Comisión Federal de Electricidad se tienen implementados automatismos en alrededor de 4,586 circuitos a nivel nacional”, destacó Jesús Vega Quintero, jefe de oficina de Control de la División de Distribución Valle de México Sur.

Capacitación mediante realidad virtual

CFE esta incorporando la capacitación a través de realidad virtual, mediante la cual se recrean escenarios reales de la red eléctrica y subestaciones.

Este método brinda la oportunidad de recibir un entrenamiento adaptando escenas reales de trabajo, manipulando el equipo hidráulico y las herramientas especializadas, pero sin comprometer la seguridad del trabajador.

Modernización de medidores mediante protocolo Bluetooth

Los usuarios de CFE podrán conectarse a su medidor de energía eléctrica mediante un Asistente virtual de Smart Home, que gestiona la información relacionada con sus consumos de energía eléctrica.

El objetivo es facilitar las lecturas, cortes y reconexiones a distancia las 24 horas del día, incluso en medidores ubicados dentro de edificios o domicilios. De este modo el cliente puede tener un conocimiento más claro de su consumo.

“Es autosustentable, con un medidor que se integre al ecosistema en casa, este tendrá la función de ser punto de acceso hasta para 500 medidores”, afirmó Irán Galero Trejo, jefe de oficina CFE.