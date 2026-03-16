El 25 de marzo iniciará la veda de camarón en el Alto Golfo de California

Establece Conapesca veda de camarón en el Alto Golfo de California

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), organismo adscrito a la Secretaría de Agricultura, informó que el próximo 25 de marzo iniciará la veda de todas las especies de camarón en aguas marinas del Alto Golfo de California —San Felipe, Baja California, y Golfo de Santa Clara, Sonora—.

En el caso de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas, bahías y aguas marinas del litoral del océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, la captura quedó restringida desde las 00:00 horas del 3 de marzo del año en curso. Dicha medida está oficializada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al iniciar la veda, de acuerdo con la publicación del DOF realizada en septiembre de 2025, quienes cuenten aún con existencia de camarón proveniente de la pesca —en estado fresco, entero, deshidratado, procesado, enhielado, congelado, cocido, seco o en cualquier otra forma de conservación y presentación para su comercialización al mayoreo o industrialización— deberán elaborar un inventario conforme al formato CONAPESCA-01-069, Inventario de Existencias de Especies en Veda, y presentarlo en las oficinas del organismo.

Para transportar el camarón —en las mismas condiciones— desde las zonas litorales donde se encuentra la veda, las y los interesados deberán contar previamente con la Guía de Pesca emitida y validada por personal de las Oficinas de Representación de la Conapesca.