“Es prioridad tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, afirma Sheinbaum

Claudia Sheinbaum (Isaac Esquivel/EFE)

La Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que es prioridad para su gobierno mantener una buena relación con la administración de Donald Trump, sobre todo para asegurar el respeto a la soberanía del país.

Las declaraciones de Sheinbaum se dan en respuesta a los comentarios de Trump en los que asegura que “México no debió haber rechazado su ayuda para hacer frente a los cárteles”.

Al respecto, la mandataria mexicana señaló que la “soberanía nacional no está en negociación” por lo que Estados Unidos debe respetar los cuatro principios de entendimiento.

Sobre si formalmente está buscando una reunión con Trump y eso es una prioridad, Sheinbaum comentó:

“Hemos hablado varias veces y siempre hemos dicho, ‘bueno, ya nos veremos pronto’ y vamos a ver cuándo definimos esta reunión (...) Es prioridad tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué marco? En el respeto a nuestra soberanía y autodeterminación", apuntó, además apuntó que que buscará el “mejor momento” para reunirse con su homólogo estadounidense.

Además, aseguró que la relación entre ambos países actualmente es buena, sobre todo en seguridad y comercio.