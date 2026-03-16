Fiscalía investiga por alteraciones en escena del crimen de la captura de “El Mencho”

Escenas de los hechos de la captura de "El Mencho" están contaminados

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre los acontecimientos ocurridos en el municipio de Tapalpa, Jalisco, luego del operativo en donde fue capturado y posteriormente abatido el líder criminal Nemesio Oseguera “El Mencho”.

De acuerdo con el comunicado emitido por la FGR, el operativo tuvo como objetivo principal la detención de Rubén “N”, quien era señalado como posible líder de una organización delictiva que operaba en la región. Las autoridades explicaron que las acciones fueron realizadas bajo principios de legalidad y con apego a los protocolos establecidos para este tipo de operaciones de seguridad.

La Fiscalía detalló que la detención se llevó a cabo mediante un operativo en el que aseguraron fue de “alta complejidad táctica”. Durante el desarrollo de la intervención se registraron enfrentamientos armados entre los elementos de seguridad y algunos integrantes del grupo criminal. Según la información oficial, dichos enfrentamientos ocurrieron en una zona despoblada y de campo abierto, lo que permitió reducir riesgos para la población en general.

Como consecuencia de estos hechos, se registró la pérdida de varias vidas humanas. Asimismo, el detenido resultó herido durante el enfrentamiento, por lo que fue traslado de inmediato a un hospital con el objetivo de recibir atención médica. Las autoridades señalaron que este tipo de situaciones pueden ocurrir cuando los sospechosos ponen o sus acompañantes ponen resistencia armada durante un operativo .

Sumado a esto, la FGR comunicó que en días recientes se tuvo conocimiento de que diversas personas ingresaron a las cabañas ubicadas en un club dentro del municipio, lugar donde presuntamente se resguardaba Rubén “N”. De acuerdo con la fiscalía, este ingreso se habría realizado sin autorización de las autoridades correspondientes, lo que pudo haber alterado o contaminado la escena de los hechos.

La dependencia indicó que el aseguramiento inmediato de los inmuebles no fue posible en un primer momento, ya que el lugar no contaba con las condiciones mínimas de seguridad necesarias para resguardar al personal ministerial y pericial. Por esta razón, consideraron que primero fue necesario estabilizar la situación en la zona, reforzar puntos estratégicos y garantizar la seguridad de los detenidos y de los elementos que participaron en el operativo.

Una vez controlada la situación, la fiscalía solicitó a una autoridad judicial la orden de cateo correspondiente para ingresar legalmente a seis inmuebles relacionados con el caso. Sin embargo, debido al ingreso previo de personas no autorizadas, la FGR precisó que no pueden determinar con certeza si los objetos o indicios que han sido difundidos públicamente, realmente se encontraban en esos lugares antes de la revelación oficial.

Asimismo, las autoridades indicaron que tampoco es posible confirmar si dichos elementos fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales establecidos, lo que podría afectar la cadena de custodia de posibles pruebas.

Finalmente, la Fiscalía informó que se inició una investigación para determinar si existieron irregularidades por parte de servidores públicos en la preservación del lugar de los hechos. La institución aseguró que continuará con las investigaciones relacionadas con el caso y que mantendrá informada a la opinión pública conforme avance el proceso.

La Crónica de Hoy 2026