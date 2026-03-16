La falta de descanso profundo impide la restauración de circuitos neuronales y la eliminación de toxinas

Doctor Reyes Haro El doctor Reyes Haro, especialista en trastornos del sueño señaló que la falta de descanso reparador se ha convertido en un grave problema de salud pública en nuestro país

Un adulto sano sueña, en promedio cinco veces por noche y recordar por lo menos uno de estos episodios es un indicador de que el cerebro cumple funciones críticas, aseveró el doctor Reyes Haro Valencia, especialista en trastornos del sueño.

En este mismo sentido, precisó que la falta de descanso reparador “se ha convertido en un grave problema de salud pública en México”.

“Es preocupante que los mexicanos reportan dormir apenas 6 horas con 37 minutos, cifra que se sitúa por debajo de las 7 horas mínimas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es un hábito que con el tiempo tendrá consecuencias en la salud”, subrayó.

“Los episodios de sueño ocurren en ciclos de 90 minutos y ocupan el 20% de la noche, con lo que, acordarse de un sueño significa que el cerebro está consolidando recuerdos, procesando emociones, limpiando toxinas y eliminando información irrelevante”.

El también director del Instituto Mexicano de Medicina Integral de Sueño (IMMIS), aclaró que pese a la importancia de este proceso, la mitad de la población mexicana padece algún trastorno del sueño, sin embargo, el 90% lo ignora.

Al respecto, precisó que condiciones como roncar o rechinar los dientes, denominado como bruxismo, es tan frecuente que se han normalizado, aunque esto ocasiona que el cuerpo no logre alcanzar las etapas de sueño profundo necesarias para la restauración física.

En este sentido, el doctor Haro Valencia precisó que las patologías más comunes son: apnea del sueño, identificada a través del ronquido, la cual afecta a más del 45% de los adultos, en impulsada en muchos casos por los altos índices de sobrepeso y obesidad, así como el insomnio crónico, el cual afecta a otro 45% de la población, dificultando el inicio del sueño o provocando despertares frecuentes.

Cómo conocer la calidad de tu descanso

El especialista en trastornos del sueño, subrayó que para identificar si se goza de un sueño de calidad, es importante observar factores como: una conciliación rápida del sueño y que esta no tarde más de 15 minutos en quedarse dormido, que haya continuidad, ya que, si bien es cierto que es normal tener despertares breves cada 90 minutos, lo normal es que se recupere el sueño de inmediato.

Actividad onírica, es decir que se pueda recordar al menos un sueño por noche como señal de restauración profunda.

Tips para una adecuada higiene del sueño

Aunado a lo anterior, para lograr tener una adecuada higiene del sueño, es necesario apagar los dispositivos electrónicos antes de acostarse, así como la televisión que no ayudan a dormir, por el contrario, degrada la calidad del descanso, procurar sincronización biológica, procurando mantener un horario de 11:00 p.m. a 7:00 a.m. para alinearse con los ritmos naturales del cuerpo.

El doctor Haro Valencia, también se refirió a la importancia de mantener en control el consumo de estimulantes y eliminar la cafeína al menos seis horas antes de dormir y evitar cenas abundantes o consumo de alcohol.

Dormir bien, sostuvo el doctor Haro Valencia, es una necesidad fisiológica para mantener el equilibrio físico y mental, por lo que, si los problemas de descanso persisten, es fundamental acudir con un especialista para un diagnóstico oportuno y de ser necesario implementar acciones que permitan recuperar la calidad del descanso y del sueño.