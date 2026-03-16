Más de 2 mil 850 goles anotados en torneo de Futsal femenil del IMSS en todo el país

Futsal del IMSS impulsa el futbol de mujeres deportistas El torneo de Futsal femenil del IMSS, ha convocado a más de 3,400 jugadoras y más de 309 equipos. Observadores ven sus juegos para cazar talentos. La gran final será este 29 de marzo en el Parque Ecológico del Lago de Texcoco

El torneo de Futsal realizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha convocado a 309 equipos y a más de 3 mil 400 jugadoras, quienes a la fechan han logrado anotar más de 2 mil 850 goles, en 879 partidos.

Lo anterior, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, y en cumplimiento al programa del Mundial Social impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Semillero de jugadoras, van por ellas caza talentos

Iván Camacho Morales, titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS, enfatizó que el objetivo es promover el deporte y que el Seguro Social sea el semillero de jugadoras de Futsal, por lo que hay visores en los partidos para la detección de talentos.

“En la etapa final vendrán 32 equipos representando uno a cada entidad federativa del país, se eliminarán en Oaxtepec en una primera instancia y la semifinal y final la tendremos el domingo en el Parque Ecológico del Lago de Texcoco”, puntualizó.

Asimismo, señaló que por instrucción del director general del IMSS, Zoé Robledo, se adaptaron al menos dos canchas en cada entidad para llevar la fiesta del fútbol de cara al próximo Mundial de Futbol 2026 a todo el país a través de la realización de este torneo.

Recordó que la gran final se llevará a cabo el domingo 29 de marzo en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Camacho Morales destacó además que el IMSS también realiza los torneos de Futbol sin Correr -modalidad para adultos mayores- y T21 -para personas con Síndrome de Down-, que comenzarán hacia finales del mes en curso.

“Lo que quisimos es hacer algo diferente, diversificar la oferta y qué mejor para las mujeres de 18 a 21 años, una modalidad que es el Futsal y que estoy seguro que vamos a lograr ser semilleros”, dijo.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que con esta competencia se impulsa la inclusión de las mujeres en el deporte mediante el uso de las unidades deportivas del Instituto como sedes del Mundial Social IMSS 2026.

La prioridad del IMSS para este año de euforia mundialista, sostuvo, es fomentar la práctica del futbol en las mujeres a través del Futsal femenil, una de las tres disciplinas de este deporte reconocidas por la FIFA, para lo cual se adaptó un total de 64 espacios.