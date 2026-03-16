Más de 2 mil desaparecidos en Morelos ; pide senadora Juanita Guerra intensificar su búsqueda

Senadoras del PVEM alertan sobre la desaparición de personas en el estado de Morelos (Galo Cañas Rodríguez)

Ante el alto número de desapariciones en el estado de Morelos que se han agravado en las últimas semanas, la senadora Juanita Guerra Mena exigió a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas a intensificar las acciones de investigación y búsqueda así como mantener comunicación permanente con las familias de las víctimas.

La legisladora del Partido Verde señaló que en los últimos 20 días se han documentado mediáticamente cuatro desapariciones en Morelos, y durante este periodo las primeras dos iniciaron como desapariciones que lamentablemente terminaron en feminicidio de dos jóvenes estudiantes.

La senadora señaló que estos casos se suman a las 2 mil 041 personas desaparecidas y no localizadas en Morelos, de las cuales al menos 623 son mujeres, lo que representa el 31 por ciento del total, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas.

“Ya no más personas desaparecidas y, sobre todo, ya no más mujeres desaparecidas; debemos tener seguridad en Morelos”, demandó

Guerra recordó el caso del abogado Esli Alí Hernández Reyes, del municipio de Cuautla, quien permanece desaparecido desde el fin de semana sin que hasta ahora existan indicios sobre su localización.

También se refirió a la desaparición de la estudiante Miranda Cherlín Sánchez Escobar, del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) en el municipio de Xochitepec, vista por última vez el 9 de marzo.

La senadora señaló que estos casos se suman a las 2 mil 041 personas desaparecidas y no localizadas en Morelos, de las cuales al menos 623 son mujeres, lo que representa el 31 por ciento del total, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas.

Las cifras, basadas en datos de la Comisión Nacional de Búsqueda hasta el 28 de febrero de 2026, reflejan el número de mujeres víctimas de esta situación, a las que se suman los casos recientes.

Ante este panorama, la legisladora solicitó a las autoridades estatales reforzar las acciones de búsqueda.

“He presentado un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado, así como a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, para que investiguen e intensifiquen las acciones de búsqueda de campo, así como fortalecer la coordinación interinstitucional “, indicó.