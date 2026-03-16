Pago de Programas de Bienestar: ¿Cuándo tendrás tu dinero correspondiente a tu ayuda?

La secretaria del Bienestar, Adriana Montiel Reyes

Este lunes, en la Mañanera del Palacio Nacional, la secretaria del Bienestar, Adriana Montiel Reyes indicó que continúa el pago del bimestre marzo-abril de las Pensiones y Programas de Bienestar.

¿Qué programas aplican en estos pagos?

Este depósito será para más de 18.8 millones de adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, así como a madres trabajadoras con una inversión social de 104 mil 695.5 millones de pesos.

El pago en la Tarjeta de Bienestar finaliza el 26 de marzo, La fecha del pago se puede consultar en la página oficial de la Secretaría del Bienestar https://www.gob.mx/bienestar.

Registro para la Pensión para personas con Discapacidad

Asimismo, la titular de Bienestar comentó que la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad permanente es un derecho constitucional, con prioridad a los menores de 18 años, al mismo tiempo que agregó que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se otorga a más de 1.5 millones de derechohabientes con inversión social para 2026 de más de 37 mil 452.7 millones de pesos y se adicionan lo que invierten los estados de la República.

Expuso que 2 mil 698 niñas y niños con cáncer que carecen de seguridad social, reciben un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos; mientras que, a través del Programa Salud Casa por Casa más de 1.2 millones de personas con discapacidad ya han recibido su primera consulta domiciliaria y gratuita para dar seguimiento a su salud y se inicia la segunda consulta.

En el Salón de la Tesorería, precisó que, a través de un acuerdo con la Fundación Teletón, 27 mil 897 niñas y niños con discapacidad que viven en 20 estados del país, acuden a los Centros de Rehabilitación para recibir terapias de rehabilitación de manera gratuita, a la fecha se han realizado 4 millones 923 mil 967 terapias de rehabilitación.

Abundó que 24 entidades han firmado el convenio de universalidad con el Gobierno de México, por lo que la pensión es de cero a 64 años en: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; en tanto que en el resto de las entidades, la pensión es universal para las personas menores 30 años y pueblos indígenas.

¿Cuándo es el registro?

Del 23 al 29 de marzo, se realiza el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en todo el país. Exhortó a las personas a acudir a los Módulos de Bienestar que brindan atención de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas y cuya ubicación se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar www.gob.mx/bienestar.

En los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, el registro a la Pensión para las Personas con Discapacidad es de 0 a 29 años. Los requisitos para el registro son:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento (legible)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Certificado de discapacidad (emitido por alguna Institución Pública de Salud)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

¿Qué días serán los registros?