Pensión personas con discapacidad: calendario de registro del 23 al 29 de marzo

Calendario Pensión de personas con discapacidad La Secretaria de Bienestar anunció este lunes que la nueva etapa de registro para personas con discapacidad se realizará durante marzo 2026.

El calendario del nuevo registro para integrarte al programa de la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad iniciará durante este mes de marzo 2026, según lo anunciado la mañana de este lunes.

Durante la conferencia matutina de este 16 de marzo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer con la comunidad mexicana las fechas de la nueva etapa de registro para el apoyo económico dirigido a las personas con discapacidad en toda la República Mexicana.

¿Cuándo es el registro para la Pensión Bienestar de personas con discapacidad 2026 y quiénes pueden inscribirse?

La secretaria de Bienestar anunció que el calendario de registro podrá consultarse a partir de este lunes 16 de marzo, sin embargo, el periodo de integración al programa iniciará la siguiente semana.

En 24 entidades de la República Mexicana, el apoyo estará dirigido a personas de 0 a 64 años de edad; dichos sectores serán:

Baja California.

Baja California Sur.

Campeche.

Chiapas.

Ciudad de México (CDMX).

Colima.

Estado de México.

Guerrero.

Hidalgo.

Michoacán.

Morelos.

Nayarit.

Oaxaca.

Puebla.

Quintana Roo.

San Luis Potosí.

Sinaloa.

Sonora.

Tabasco.

Tamaulipas.

Tlaxcala.

Veracruz.

Yucatán.

Zacatecas.

En las entidades restantes, como Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, las inscripciones para el apoyo económico de personas con discapacidad únicamente se abrirá para los mexicanos y mexicanas de 0 a 29 años de edad.

El registro para este programa comenzará a partir del lunes 23 hasta el domingo 29 de marzo, se realizará de forma presencial en los módulos del Bienestar.

Calendario de registro para la Pensión Bienestar de personas con discapacidad 2026

Manteniendo la modalidad de registros y pagos en los programas del Bienestar en México, esta nueva etapa de inscripciones se realizará por orden alfabético de acuerdo a la letra inicial del primer apellido de los y las solicitantes.

El calendario presentado esta mañana programó los registros de la siguiente manera:

Lunes 23 de marzo: A, B, C.

A, B, C. Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H.

D, E, F, G, H. Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M.

I, J, K, L, M. Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R.

N, Ñ, O, P, Q, R. Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, X, Y, Z.

S, T, U, V, X, Y, Z. Sábado 28 de marzo: Registro disponible a todas las letras.

Registro disponible a todas las letras. Domingo 29 de marzo: Inscripción abierta a todas las letras.

Podrás consultar tu módulo correspondiente ingresando a este enlace.

Requisitos de registro de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad

Los interesados e interesadas en inscribirse al programa deberán acudir a los módulos del Bienestar de manera presencial en el día correspondiente a la letra inicial de su primer apellido, contando con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla, décula profesional, credencial INAPAM o carta de identidad.

credencial para votar, pasaporte, cartilla, décula profesional, credencial INAPAM o carta de identidad. CURP.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio: no mayor a seis meses.

no mayor a seis meses. Certificado de Discapacidad: emitido por alguna Institución Pública de Salud.

emitido por alguna Institución Pública de Salud. Teléfono de contacto.

El apoyo económico de este programa será de $3,300 pesos bimestrales y podrán registrarse en los días marcados por el calendario en un horario de 10:00 AM a 4:00 PM acudiendo al módulo correspondiente.