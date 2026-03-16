Sheinbaum enviará al Congreso el Plan B de reforma electoral

Claudia Sheinbaum entregará el "Plan B" de la reforma electoralal Congreso

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, reveló que mañana entregará su iniciativa “Plan B” de la reforma electoral. Además, subrayó que no quitará el “dedo del renglón” para retirar los privilegios a partidos políticos.

“Al rato voy a ver a la secretaria de gobernación para ver cómo quedó finalmente la redacción de lo que se va a enviar”, precisó Sheinbaum.

A causa de que la propuesta de reforma en materia electoral fue rechazada, la presidenta presentó el “Plan B”, la cual pretende disminuir privilegios en congresos locales y en municipios, así como aumentar la consulta popular. Aseguró que en caso de ser aprobado el proyecto, se obtendría un ahorro de 4 mil millones de pesos que se destinarán directamente a los estados y municipios.

Sheinbaum explicó que el propósito de la iniciativa es reducir el costo de recursos que son empleados en los congresos y municipios, aunque su finalidad es “limitar el presupuesto que obtienen los partidos políticos”. También mencionó que los plurinominales no serán definidos por las listas de los grupos políticos.

“Nosotros vamos a seguir de todas maneras insistiendo en que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos y la elección de todos los diputados, eso es algo que para nosotros es algo que ha pedido la gente, que no se logró ahora, pero eso no quiere decir que no quitemos el dedo del renglón, ahora a lo mejor no se puede pero después a lo mejor sí”, enfatizó la mandataria presidencial.

Aunado a esto, Sheinbaum indicó que el rechazo de algunos legisladores de partidos aliados de Morena a la reforma electoral, se debe a que sus cargos serán evaluados por la ciudadanía.

La Crónica de Hoy 2026