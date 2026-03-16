Sheinbaum hará donación económica a Cuba tras llamado de Obrador

Sheinbaum hará donación económica a Cuba EFE/Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

Posterior al llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador para recaudar fondos con el objetivo de apoyar al pueblo cubano, la presidenta de México Claudia Sheinbaum afirmó, durante la conferencia Las Mañanera del Pueblo, que realizará una donación económica a Cuba a título personal. Además enfatizó en que la ayuda que las y los mexicanos le proveen a la isla simboliza un gesto de solidaridad.

“México fue el único país frente a todas las presiones que se opuso al bloqueo a Cuba, el único. Una luz en el horizonte. México siempre ha sido solidario con el pueblo cubano, siempre, un pueblo hermano. Este es un asunto de fraternidad. México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre”, comentó la mandataria.

Y añadió que, sin poner en riesgo al país, es importante que continúe el apoyo al pueblo cubano ya que esa es la esencia de México. Sheinbaum explicó que el día de mañana va a anunciar de cuanto va a ser su aporte personal.

Durante el Gobierno de López Obrador, este firmó un convenio con Cuba para contratar médicos de la isla y traerlos al país, mientras que por su parte cumplió con el envío de petróleo. Asimismo, el pasado domingo 15 de marzo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció la solidaridad y el acompañamiento de México

En cuanto a los señalamientos de organismos internacionales a las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Sheinbaum dijo que es un asunto que “le corresponde al pueblo de Cuba”, pero insistió en que no se detendrá el envío de ayuda humanitaria en medio del bloqueo petrolero de Washington.

Asimismo, el viernes de la semana pasada celebró el inicio de los diálogos entre Cuba y Estados Unidos para encontrar una solución y reiteró que su Gobierno promueve de la comunicación diplomática para la resolución de las tenciones políticas.

Con información de EFE