UIF y CNBV establecen convenio para fortalecer sistema nacional antilavado

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos que fortalecen el combate frente a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suscribieron un convenio de colaboración.

Esta colaboración permitirá modernizar los mecanismos de supervisión para atender directamente posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que afecten la integridad del sistema financiero mexicano.

Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público declaró que la UIF y la CNBV han trabajado de manera coordinada para prevenir, identificar y combatir este tipo de delitos.

Por su parte, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que se tiene contemplada la elaboración de grupos de trabajo que analicen casos sospechosos para dar seguimiento y evitar riesgos que comprometan al sistema financiero.

Entre las medidas que se tomarán en cuenta se encuentra la consulta de la Lista de las Personas Bloqueadas para evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando dentro del sistema nacional.

Con esta acción la Secretaría de Hacienda reafirma su compromiso para fortalecer el sistema financiero en materia de seguridad, brindando transparencia y confianza y asegurando que el país cumple con los más altos estándares.