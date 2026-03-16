Zoé Robledo inauguró UCI Neonatal en Hospital de Ginecología y Obstetricia, en La Raza

Zoé Robledo, director del IMSS Con una inversión de 14.2 mdp, el director general del IMSS, Zoé Robledo inauguró la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatals en el CMN La Raza, con lo que se amplía la capacidad de atención de 20 a 28 recién nacidos con complicaciones

Con una inversión de 14.2 millones de pesos para rehabilitar y ampliar la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCI), del hospital de La Raza, en beneficio de recién nacidos con complicaciones.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, acompañado de autoridades médicas, inauguraron la UCIN del Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, cuyas instalaciones ampliaron su capacidad en 40%, que permitirá pasar de 20 a 28 pacientes recién nacidos atendidos.

Enfatizó que la UCIN recibe a pacientes con complicaciones de salud, muchos casos de los debido a prematurez o condiciones de alto riesgo, y donde también se realizan procedimientos de gran complejidad como cirugías fetales.

Robledo Aburto enfatizó que la UCIN forma parte de una unidad hospitalaria que cuenta con 393 camas, 31 consultorios de especialidad y 6 quirófanos, además de servicios de alta especialidad como oncología médica y quirúrgica, medicina materno fetal, ginecología y biología reproductiva, entre otras acciones.

El titular del IMSS destacó que, a 61 años de su construcción y sus mejoras actuales, el hospital refleja un avance significativo en modernización tecnológica y atención médica especializada, de ahí que con la ampliación y rehabilitación mencionada la capacidad de atención aumentará de cerca de 900 a más de mil pacientes neonatales al año, con el apoyo de 2,002 trabajadores, entre ellos 35 especialistas en neonatología y 63 enfermeras especialistas en pediatría, quienes brindan atención continua en cinco turnos operativos.

El Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 3 del CMN La Raza atiende a más de 4.9 millones de derechohabientes de la Ciudad de México y los estados de México e Hidalgo y registra alrededor de 5 mil nacimientos al año, de los cuales casi el 30% son prematuros, por lo que requieren atención especializada en dicha unidad de alta especialidad.