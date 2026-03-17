Admite Presidencia de la República “omisión” de Paridad de Género en Plan B; pide a Senado corregir

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo recibe la iniciativa del llamado Plan B electoral

Luego de los reclamos de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López y del líder nacional del PRI, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República reconoció una “omisión” en la iniciativa del Plan B electoral en materia de paridad de género y pidió al Senado corregir esa situación a la hora de dictaminar para no afectar esa figura.

La iniciativa de reforma constitucional enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum al Senado plantea una modificación a la integración de los Ayuntamientos y elimina el principio de paridad de género para su conformación.

Ello generó reclamos de la oposición e incluso la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán anunció que solicitaría a esa soberanía enmendar esa situación.

“Yo espero, supongo, que fue un duende machista el que hizo esto; es un duende machista con falta de visión técnica, con falta de visión jurídica, con falta de inteligencia técnica y emocional, un duende machista que hay que despedirlo, por cierto (…) porque, evidentemente, no se podría entender que una lucha histórica de las mujeres por décadas se quiera cercenar o se quiera cortar de esta manera, sobre todo viniendo de una presidenta”, reprochó la panista.

Por la noche, la consejería reconoció esta situación pero la atribuyó a que “no apareció en la impresión de las fojas 10 y 15 la redacción de conformidad con el principio de paridad señalado en el artículo 115 constitucional vigente”.

Por ello, la Consejería solicitó dar conocimiento las comisiones del Senado que procesarán esta iniciativa “para que al momento de formular y, en su caso, aprobar el dictamen correspondiente, corrijan esta omisión”.

La consejería justificó que “como se observa en el contenido no hay Intención de prescindir de la disposición referida”, en referencia a la paridad de género.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que recibió un oficio de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el que notifica de una omisión respecto a la paridad de género.

RETROCESO

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, acusó por la tarde que el Plan B de Sheinbaum busca eliminar el principio constitucional de paridad de género, lo que calificó como “uno de los retrocesos más graves en la historia democrática reciente de México”.

Según Moreno, esta medida pondría en riesgo décadas de avances en la representación política de las mujeres y enviaría un mensaje de desigualdad institucionalizada.

Recalcó que la paridad de género no es una concesión ni una cuota improvisada, sino el resultado de décadas de lucha social y reformas constitucionales que garantizaron la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones políticas.

El líder priista enfatizó que eliminar la paridad representaría perpetuar un sistema excluyente, donde las decisiones públicas se concentran en una sola visión y se vulneran derechos políticos fundamentales.

“Desmantelar la paridad significa negar la pluralidad y la justicia que exige una sociedad democrática”, advirtió.

Moreno afirmó que este intento de reforma constituye un ataque directo a los avances constitucionales en materia de derechos humanos.