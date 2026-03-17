Arrancan diputados proceso para elegir a tres nuevos consejeros del INE

CDMX — Los tres consejeros que habrán de elegirse en las próximas semanas cumplirán con las garantías plenas de independencia, autonomía e imparcialidad, aseguró Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, e informó que esta semana (miércoles o jueves) se lanzará la convocatoria.

El líder parlamentario destacó que hoy (a diferencia de otros sexenios) el Consejo General del INE es un órgano equilibrado, no es del gobierno, no obedece a consignas del gobierno, sino que, al contrario, responde a la ciudadanía

“Se ha destacado el Consejo General del INE, porque actúan con autonomía e independencia, aún en contra del gobierno y del partido en el gobierno. Así es que yo considero que va a continuar siendo autónomo, imparcial y autónomo, y nosotros vamos a procurar, porque así sea, y seleccionar los tres mejores perfiles que le garanticen al país seguir trabajando con estas características y estos principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo”, expresó Monreal Ávila.

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