Ataque con bomba molotov a vehículo de representante de Morena en Coahuila; CEN del partido denuncia intimidación (@ElHorizonteCoach)

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena anunció un ataque con bomba molotov al vehículo de Jesús Iván Macías, representante de Morena del Distrito 7 ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

De acuerdo con el Comité Ejecutivo del partido, el ataque fue perpetrado por dos sujetos encapuchados la madrugada de este martes 17 de marzo en la capital del estado, mientras los sospechosos se movilizaban por la zona.

¿Cómo fue el ataque al vehículo de representante de Morena en Coahuila?

De acuerdo con los reportes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, los hechos ocurrieron a las 4:52 horas de este martes 17 de marzo.

El hecho, que el CEN de Morena catalogó como un acto de intimidación, fue capturado en video por una cámara de videovigilancia que apuntaba al automóvil atacado; en las imágenes se observa a dos sujetos quemar el interior del vehículo de Jesús Macías.

Este video muestra el momento en que uno de los sujetos lanza un objeto en la parte derecha del automóvil para proceder a romper el vidrio del copiloto.

Tras el inicio de la agresión, la segunda persona lanza un objeto, que se presume se trató de un líquido inflamable, lo que produce que la unidad se incendie.

No se encontraba nadie dentro del vehículo al momento del ataque, por lo que no hubo heridos.

Los sujetos huyeron del lugar y, hasta el momento, autoridades no han logrado su identificación.

🚨 Un vehículo del abogado Jesús Iván Macías Rodríguez fue incendiado con una bomba molotov en #Torreón. No hubo lesionados. Autoridades ya investigan el ataque. pic.twitter.com/CVSXL7Mj7S — El Horizonte Coahuila (@ElHorizonteCoah) March 17, 2026

CEN de Morena en Coahuila denuncia acto de intimidación

Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional, expresó su condena e indignación ante los hechos registrados la madrugada del 17 de marzo en contra del representante del Distrito 7 ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) del partido.

“Desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena condenamos el acto de intimidación que vivimos esta madrugada en Coahuila contra nuestro movimiento (...) un acto inaceptable y alarmante, por lo que exigimos a la Fiscalía General del Estado de Coahuila inicie una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que esclarezca los hechos y deslinde responsabilidades”, expresó el CEN mediante un comunicado.

Hasta el momento, no se ha dado con los responsables del hecho, y la Fiscalía del Estado realiza las averiguaciones pertinentes para dar con los responsables del ataque al vehículo del abogado y representante de Morena, Iván Macías Rodríguez.