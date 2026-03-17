Beca Rita Cetina 2026 rompe récord: más de 5.2 millones se registran; conoce cuándo es el ÚLTIMO DÍA de registro

La Beca Rita Cetina 2026 se encuentra en su punto más alto de demanda. A pocos días del cierre, el programa ya suma millones de registros, confirmando que el apoyo para uniformes y útiles escolares se ha convertido en un salvavidas económico para miles de familias en México.

Desde su arranque el pasado 2 de marzo, madres, padres y tutores han saturado la plataforma digital para asegurar el apoyo económico destinado a estudiantes de primaria. Sin embargo, el reloj avanza: la fecha límite es el 19 de marzo de 2026 y no habrá prórroga.

¿De cuánto es el apoyo de la Beca Rita Cetina?

El programa ofrece un depósito único anual de $2,500 pesos por estudiante, pensado para cubrir gastos clave del ciclo escolar como útiles, mochilas, zapatos o uniformes.

En hogares con más de un hijo en primaria, el monto puede multiplicarse, lo que convierte este apoyo en una ayuda significativa para la economía familiar.

Además, esta iniciativa busca reducir la carga financiera al inicio del ciclo escolar 2026-2027, un momento donde los gastos suelen dispararse.

¿Quiénes deben hacer el registro?

La convocatoria está dirigida principalmente a:

Nuevos beneficiarios

Familias con hijas o hijos en primaria pública que no reciben otra beca del Gobierno

Estudiantes que ingresan por primera vez al programa

¿Quiénes no necesitan registrarse?

Quienes ya reciben apoyos como la Beca Benito Juárez, ya que no deben duplicar el trámite

Requisitos clave para registrarte antes del cierre

Para completar el registro de la Beca Rita Cetina 2026, necesitas tener a la mano:

Del tutor

CURP

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Correo electrónico y celular

Del estudiante

CURP

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Todo el proceso se realiza en línea, por lo que también es necesario contar con acceso a internet y, de preferencia, una cuenta activa en Llave MX.

Último día de registro para la beca Rita Cetina

Si aún no has realizado el trámite, este es el momento. El sistema cerrará el 19 de marzo, y dejar pasar la fecha implica perder el apoyo para este ciclo escolar.