Beneficiarios recibirán pago doble de hasta 11 mil pesos en Banco del Bienestar en abril: quiénes, cuándo y por qué caerá este depósito

En medio del arranque de la primavera, el Banco del Bienestar ya desató una incógnita en redes sociales, pues habrá depósitos dobles que pueden alcanzar hasta 11 mil pesos en abril de 2026.

Aquí te explicamos con claridad quiénes sí, quiénes no y qué hay detrás de este pago que ha intrigado a todos los beneficiarios.

¿Quiénes recibirán el pago doble del Banco del Bienestar en abril 2026?

El esperado “pago doble” del Bienestar está dirigido principalmente a beneficiarios de programas educativos, en particular:

Estudiantes de educación superior

Jóvenes inscritos en la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán hasta 11,600 pesos en un solo depósito.

Este monto corresponde a la suma de dos bimestres acumulados.

Estudiantes de nivel medio superior

Beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán un pago doble de aproximadamente 3,800 pesos.

También se trata de un adelanto de apoyos bimestrales, no de un aumento.

En ambos casos, el objetivo es regularizar pagos y garantizar que los estudiantes reciban el monto completo correspondiente a los primeros meses del año.

¿Cuándo depositan el pago doble del Bienestar?

Aunque las fechas exactas aún no se han publicado oficialmente, hay pistas claras:

El depósito comenzaría en abril de 2026 , posiblemente después de Semana Santa.

, posiblemente después de Semana Santa. El calendario seguirá la lógica habitual:

Pagos escalonados según la letra inicial del primer apellido.

Esto significa que no todos recibirán el dinero el mismo día, sino de forma ordenada durante varias jornadas.

¿También habrá pago doble para adultos mayores?

No hay un pago doble general confirmado para la Pensión Bienestar en 2026, según información oficial.

Sin embargo, algunos adultos mayores pueden ver dos depósitos en el mismo mes si coinciden apoyos distintos, como pensión del IMSS y Bienestar.

Es decir, esto ha sido solo una coincidencia administrativa en ciertos casos.

¿Por qué se entregan pagos dobles?

El llamado “pago doble Bienestar” no es un regalo extra, sino una estrategia operativa:

Acumulación de bimestres

Ajustes en calendarios de pago

Regularización de depósitos atrasados

En pocas palabras, es dinero que ya estaba contemplado, pero que se entrega junto para simplificar la dispersión.

¿Cómo consultar si recibirás el pago?

Para evitar rumores o falsas expectativas, lo mejor es verificar directamente: