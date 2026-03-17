CNTE anuncia paro de 72 horas a nivel nacional; piden mejores condiciones laborales

CNTE anuncia paro de 72 horas a nivel nacional (Daniel Augusto)

La Coodinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunció un paro nacional de 72 horas, que comenzará este 18 de marzo donde cerrarán calles de la Ciudad de México.

Esta suspension de labores está programada para el 18,19 y 20 de marzo debido a la movilización de miles de docentes que se darán cita en el Ángel de la Independencia en dirección a la explanada del Zócalo capitalino.

El paro de la CNTE tiene como objetivo lograr mejores condiciones laborales, sosteniendo que “quien formó generaciones no merece envejecer en el abandono”.

Las exigencias del magisterio incluyen la abrogación de la Reforma Educativa Peña-AMLO y la anulación de la Ley del ISSSTE de 2007.

También exigen un aumento salarial del 100 por ciento al sueldo base, la homologación de las prestaciones y alto a la represión económica a los trabajadores de la CDMX

La CNTE pide que se reinstale la mesa nacional entre la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) y la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con los docentes, sus demandas velan por la justicia social y estabilidad laboral.

En caso de no ser atendidas sus demandas, amenazan con que “no rodará el balón”, en referencia al Mundial 2026. Se presume así que llevarían a cabo movilizaciones durante los partidos de futbol que se realizarán en la CDMX, Jalisco y Nuevo León.

Las movilizaciones también afectarían en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo y Yucatán.

Además, la Coordinación Tijuana advirtió manifestaciones en las inmediaciones de las garitas Sam Ysidro y Cimarrón, al igual que un bloqueo en la carretera Transpeninsular.

Canaco advierte afectaciones económicas por las movilizaciones

Por su parte, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la CDMX expresó su preocupación por las afectaciones que las movilizaciones de la CNTE “podrían generar en la actividad económica de la ciudad”, específicamente en Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central y el Centro Histórico.

“Las micro, pequeñas y medianas empresas -que constituyen la base del comercio formal en la capital- enfrentan importantes retos en el contexto económico actual. El cierre de vialidades, la disminución del flujo peatonal y las interrupciones logísticas derivadas de bloqueos prolongados impactan directamente en sus ingresos, operación y estabilidad laboral”, manifestó la dependencia.

En un comunicado, el titular de la Canaco, Vicente Gutiérrez Camposeco, pidió a las autoridades capitalinas y al Gobierno Federal “a establecer mecanismos de diálogo efectivos y oportunos que permitan atender las demandas del magisterio”.

Asimismo, se pronunció a favor de que se garantice la movilidad , la seguridad y la actividad económica en la capital mexicana.

Exhortó a los integrantes de la CNTE “para que sus manifestaciones se desarrollen con pleno respeto a terceros privilegiando el diálogo y evitando afectaciones desproporcionadas a la ciudadanía y al sector productivo”.