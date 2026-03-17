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La ministra afirmó que en la Corte se dialoga para proteger los derechos, brindar seguridad jurídica, salvaguardar las inversiones, fortalecer el Estado de derecho, promover la igualdad ante la ley y servir a todas y todos

Democracias dispuestas a reformarse se fortalecen con diálogo, dice Loretta Ortiz a Universidad de Columbia

Por Eloísa Domínguez

La ministra Loretta Ortiz afirmó que las democracias que están dispuestas a reformarse lo hacen con diálogo y visión a largo plazo.

Ante estudiantes de la Universidad de Columbia señaló que derivado de la reforma al Poder Judicial la Corte integrada por ministros electos por la ciudadanía tiene objetivos claros: proteger los derechos, brindar seguridad jurídica, salvaguardar las inversiones, fortalecer el Estado de derecho, promover la igualdad ante la ley y servir a todas y todos.

“La reforma judicial, como cualquier otro cambio institucional de fondo tienden, de manera natural, a generar dudas legítimas. Y las democracias dispuestas a reformarse con responsabilidad, diálogo y visión a largo plazo tienden a salir fortalecidas”, sostuvo.

La ministra comentó que la Corte ahora presenta una composición renovada, con Ministros de diferentes trayectorias profesionales, experiencias y perspectivas. Lo que, dijo, exige una mayor coordinación, un diálogo constante y la búsqueda de consensos.

Señaló que la pluralidad constituye una fortaleza y no una debilidad pues la diversidad jurídica, académica y profesional ha enriquecido la deliberación y mejorado la calidad de las decisiones judiciales.

“Podremos ser diferentes en muchos aspectos, pero tenemos claro que el objetivo es el mismo: tomar decisiones oportunas, técnicamente sólidas, socialmente relevantes y comprensibles para el público”.

Desde la sede del máximo tribunal del país, Ortiz Alhf indicó que el pleno de ministros hoy construye una institución más abierta, más profesional, más transparente y más cercana a la ciudadanía. Tengan por seguro que las decisiones judiciales se toman con transparencia, coherencia, razonabilidad y responsabilidad institucional”, aseguró.

La ministra Loretta Ortiz agradeció a las y los alumnos de posgrado de la Universidad de Columbia su participación al foro sobre el Estado de derecho, así como al profesor Pérez González y al Programa de Inmersión Global por hacer posible este intercambio de ideas.

“Gracias a todos los que hacen posible este tipo de encuentros tan valiosos porque nos sirven de puente para conectar el mundo de la justicia con otras”.

Conversatorio En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se llevó a cabo un conversatorio entre las y los estudiantes de maestría de la Escuela de Negocios de Columbia, así como académicos. La Ministra Loretta Ortiz compartió reflexiones sobre el fortalecimiento del Estado de derecho y de la confianza en las instituciones públicas.

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