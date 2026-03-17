Democracias dispuestas a reformarse se fortalecen con diálogo, dice Loretta Ortiz a Universidad de Columbia

La ministra Loretta Ortiz afirmó que las democracias que están dispuestas a reformarse lo hacen con diálogo y visión a largo plazo.

Ante estudiantes de la Universidad de Columbia señaló que derivado de la reforma al Poder Judicial la Corte integrada por ministros electos por la ciudadanía tiene objetivos claros: proteger los derechos, brindar seguridad jurídica, salvaguardar las inversiones, fortalecer el Estado de derecho, promover la igualdad ante la ley y servir a todas y todos.

“La reforma judicial, como cualquier otro cambio institucional de fondo tienden, de manera natural, a generar dudas legítimas. Y las democracias dispuestas a reformarse con responsabilidad, diálogo y visión a largo plazo tienden a salir fortalecidas”, sostuvo.

La ministra comentó que la Corte ahora presenta una composición renovada, con Ministros de diferentes trayectorias profesionales, experiencias y perspectivas. Lo que, dijo, exige una mayor coordinación, un diálogo constante y la búsqueda de consensos.

Señaló que la pluralidad constituye una fortaleza y no una debilidad pues la diversidad jurídica, académica y profesional ha enriquecido la deliberación y mejorado la calidad de las decisiones judiciales.

“Podremos ser diferentes en muchos aspectos, pero tenemos claro que el objetivo es el mismo: tomar decisiones oportunas, técnicamente sólidas, socialmente relevantes y comprensibles para el público”.

Desde la sede del máximo tribunal del país, Ortiz Alhf indicó que el pleno de ministros hoy construye una institución más abierta, más profesional, más transparente y más cercana a la ciudadanía. Tengan por seguro que las decisiones judiciales se toman con transparencia, coherencia, razonabilidad y responsabilidad institucional”, aseguró.

La ministra Loretta Ortiz agradeció a las y los alumnos de posgrado de la Universidad de Columbia su participación al foro sobre el Estado de derecho, así como al profesor Pérez González y al Programa de Inmersión Global por hacer posible este intercambio de ideas.

“Gracias a todos los que hacen posible este tipo de encuentros tan valiosos porque nos sirven de puente para conectar el mundo de la justicia con otras”.